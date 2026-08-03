В Самарской области 32 жителя оказались в больнице из-за жаркой погоды

Жара еще не скоро покинет регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области аномально жаркое лето приносит не только радость. Все больше местных жителей обращаются в медицинские учреждения из-за солнечных и тепловых ударов, об этом минздрав сообщили «Самарской газете».

«В медицинские учреждения из-за жары с 23 по 27 июля 2026 обратились 32 человека. Среди диагнозов зафиксировали тепловые и солнечные удары и обезвоживание», - отметили в сообщении.

Местным жителям рекомендуют выбирать легкую одежду. Лучше носить легкие головные уборы, пить больше воды, не переедать. Кроме того, не стоит заниматься спортом в жару из-за усилившихся нагрузок на сердце. Жаркая погода еще не скоро покинет регион, горожанам стоит быть аккуратнее.

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