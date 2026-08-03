Двое парней перевернулись в кювет на LADA Priora в Самарской области

Он выехал на полосу встречного движения Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 2 августа в 02:00 на 13 км автодороги «М-5 «Урал» – Никиткино – Неклюдово – Дурасово» произошло ДТП. 18-летний водитель LADA Priora не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в Камышлинском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение. Его пассажиру, 19-летнему юноше, назначено амбулаторное лечение», – рассказали в ведомстве.

Молодой человек двигался со стороны села Никиткино в направлении села Неклюдово. Он выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, а после автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Самаре в аварии пострадали женщина и 10-летний ребенок.

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