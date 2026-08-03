В Самаре формируют программу празднования Дня города

Сейчас праздничная программа формируется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появилась предварительная информация о праздновании Дня города в Самаре в 2026 году. Количество мероприятий планируется ограничить. Об этом сообщили в городской администрации.

«Все мероприятия будут проходить с учетом требований безопасности», – рассказали в мэрии.

Сейчас праздничная программа формируется, опубликовать ее обещают позже. Обычно в День города проходят массовые мероприятия и концерты с участием известных артистов, но на этот раз, вероятно, этого не будет.

Напомним, в этом году в Самаре уже отменили несколько легендарных и любимых многими мероприятий. Так, по причинам безопасности не состоялись Грушинский фестиваль, летний «Пластилиновый дождь» и ВолгаФест.

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