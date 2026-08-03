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НовостиПроисшествия3 августа 2026 11:39

Бастрыкин потребовал доклад о гибели 10-летнего ребенка в Тольятти

Глава СК потребовал доклад о расследовании дела гибели 10-летнего мальчика в Самарской области
Алена ПРОВКИНА
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области продолжается расследование уголовного дела о гибели 10-летнего мальчика. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад, сообщают в пресс-службе следственного комитета.

«В социальных сетях отец погибшего мальчика разместил сообщение. Он выразил несогласие с квалификацией действий сотрудника ресурсоснабжающей организации. В результате его деятельности погиб 10-летний мальчик. Мужчина потребовал привлечь виновного к ответственности по более тяжкой статье», - отметили в сообщении.

Следственный комитет Российской Федерации по Самарской области проводит расследование по уголовному делу, возбуждённому по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего по неосторожности. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику подготовить доклад о ходе расследования и ответить на доводы, изложенные в обращении.

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