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НовостиОбщество3 августа 2026 12:00

В Самаре ищут нового перевозчика на маршрут №89

В Самаре вновь объявили торги на поиск нового перевозчика для автобусного маршрута
Алена ПРОВКИНА
Власти ищут нового перевозчика

Власти ищут нового перевозчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре профильный департамент транспорта опубликовал заявку на поиск нового перевозчика. Информацию разместили на сайте госзакупок летом 2026 года.

В опубликованном уведомлении сообщается о старте нового конкурса на определение перевозчика для маршрута № 89, который соединяет НФС с улицей Дзержинского.

С 4 по 24 августа будет осуществляться приём заявок от тех, кто желает принять участие. Результаты будут объявлены в последний день приёма заявок. Ранее обслуживание маршрута осуществлялось ООО «Рейс». Однако власти планируют перевести маршрут № 89 на регулируемый тариф к 2030 году. В этом году, по словам властей, сделать это не удастся.

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