Автобус №89 в Самаре к 2030 году переведут на регулируемый тариф

Маршрут №89 включили в реестр дополнительных потребностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре снова обсуждают автобусный маршрут №89, который следует от НФС до улицы Дзержинского через 50 остановок. В 2025 году появилась информация, что его переведут на регулируемый тариф. Самарцы просят назвать конкретные сроки, когда это станет возможным.

«Возможности бюджета не позволяют сделать это в текущем году», – прокомментировал ситуацию дептранс Самарской области.

Маршрут №89 включили в реестр дополнительных потребностей. Вообще все коммерческие маршруты в Самаре планируют перевести на регулируемый тариф с предоставлением льгот. Эту работу обещают завершить к 2030 году.

Ранее в Самаре искали перевозчика на маршрут №89, но на конкурс не поступило ни одной заявки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал