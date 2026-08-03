Нарколабораторию со 118 кг вещества нашли в частном доме в Самарской области

На мужчин завели уголовное дело. Фото: УФСБ по Самарской области

В Самарской области поймали преступную группу, которая производила наркотики в особо крупном размере. Их задержали с поличным. Об этом сообщает УФСБ по Самарской области.

«Двое жителей региона 37 и 38 лет организовали на территории села Борское нарколабораторию для производства синтетических средств в целях последующего сбыта», – рассказали в пресс-службе.

Силовики проверили частный дом и изъяли более 118 кг синтетического наркотического средства, а также лабораторное оборудование. На мужчин завели уголовное дело. На время расследования они заключены под стражу.

Напомним, в Чапаевске у матери-алкоголички и ее сожителя-наркомана забрали детей, малыши голодали и одни гуляли по подъезду голышом.

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