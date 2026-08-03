Глава СК потребовал доклад о деле с аварийным домом в Самаре

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре местные жители сообщили в социальных сетях о проблемах в аварийном доме. По словам горожан, они не могут добиться расселения уже несколько лет. Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Здание находится в ненадлежащем состоянии. По словам жильцов, с крыши падают обломки, стены разрушаются, наблюдаются проблемы с водоснабжением. Дом был расселен лишь частично. Во второй половине здания до сих пор живут пожилые люди», — отметили в сообщении.

По данному факту следственный комитет региона завел уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю Самарской области представить доклад о ходе расследования. Напомним, Бастрыкин также поручил представить доклад о деле погибшего 10-летнего мальчика.

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