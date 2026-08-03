В Самарской области прорабатывают меры поддержки после теракта

Пострадавшим окажут помощь Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области раннее утро 2 августа началось с тревожных новостей. Вражеские беспилотники атаковали логистический центр «WildBerrie», жители пожаловались на густой дым в п. Новосемейкино.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях сообщил о первоочередных задачах после террористического акта.

«Сейчас наша первоочередная задача – устранить последствия. Оперативный штаб прорабатывает меры поддержки предпринимателей и всех, кто потерял работу. Ряд решений уже принят», - написал губернатор.

По данным главы региона, для работников центра открыли консультационные пункты, в которых им помогут найти вакансии. Обратиться можно по адресу: Красноярский район, пгт Новосемейкино, улица Школьная, 1.

По информации компании, логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов перенесены на другие объекты. Понимаем, какие потери понесли наши предприниматели. Со своей стороны, запустили «горячую линию» в центре «Мой бизнес» 8-800-300-63-63. Обращения помогут нам определить оперативные и точные инструменты поддержки.

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