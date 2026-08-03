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НовостиОбщество3 августа 2026 16:51

Самарские сотрудники логистического центра могут обратиться за помощью

В Самарской области сотрудники атакованного центра могут получить помощь
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники могут обратиться за помощью по горячей линии

Сотрудники могут обратиться за помощью по горячей линии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утром в воскресенье, 2 августа, вражеский беспилотник атаковал сортировочно-логистический центр. Сотрудники компании могут обратиться за помощью.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях сообщил о работе по устранению последствий вражеской атаки. На данный момент оперативный штаб прорабатывает меры поддержки. Сотрудники центра могут обратиться за помощью по горячей линии.

«Для работников сортировочно-логистического центра открыли консультационные пункты. Здесь им окажут содействие в поиске работы, проконсультируют, помогут с подбором вакансий. А при желании сменить профессию или направление деятельности специалисты подскажут, как пройти профобучение, получить дополнительное образование», — указал губернатор.

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