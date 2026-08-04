В Самарской области жители столкнулись с перебоями интернета

Самарцы пожаловались на нестабильное подключение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глубокой ночью во вторник, 4 августа, в Самарской области объявили об опасности подлета БПЛА. Угроза атаки беспилотниками миновала спустя несколько часов, об этом в 07:30 сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Во время действия объявления в регионе местные жители могли столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета. Граждане жаловались в социальных сетях на замедления работы многих сайтов и отсутствие подключения к серверам и банкам.

Напомним, в Самарской области действуют «белые списки», в которые входит сайт «Комсомольской правды – Самара». Узнать самые последние новости губернии можно здесь.

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