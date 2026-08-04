Волга у берегов Самары продолжает быть теплой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области продолжает держаться жаркая погода, температура воздуха составляет +27 °C. Рассказываем про температуру воды в Волге на 4 августа 2026 года. Данные предоставлены Приволжским УГМС.

Волга у берегов Самары продолжает быть теплой. Сейчас температура воды на Саратовском водохранилище у областного центра держится на отметке +22,9 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти значение достигло +23 °C.

Теплее всего река на Саратовском водохранилище у Сызрани. Там температура воды в Волге немного превышает +23 °C. Напомним, «КП-Самара» рассказала, сколько стоят арбузы в Самаре и откуда их везут.

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