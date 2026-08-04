Логистический центр Wildberries в Самарской области выгорел почти полностью

На территории остался только административный комплекс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области во вторник, 4 августа, проходит оперативное совещание правительства региона. На встрече обсудили вражескую атаку на логистический центр Wildberries 2 августа.

Согласно озвученным данным во время совещания, логистический центр в Новосемейкино выгорел почти полностью. Остался только административный корпус, информацию передали главе региона Вячеславу Федорищеву.

«Из 180 тысяч квадратных метров, к сожалению, 160 тысяч квадратных метров сгорели. Все товары уничтожены», — подтвердили во время совещания.

Напомним, вражеские беспилотники атаковали склад. Жители сообщали о густом дыме и возгорании, на место оперативно прибыли пожарные расчеты. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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