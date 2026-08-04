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НовостиОбщество4 августа 2026 10:31

Федорищев: «У нас не будет в Самарской области праздников на открытых площадках»

Губернатор исключил проведение праздников на открытых площадках в Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Губернатор озвучил категоричную позицию по праздникам в регионе.

Губернатор озвучил категоричную позицию по праздникам в регионе.

Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 440-летия Самары губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал просьбы людей проводить праздники, как раньше. Власти решили отказаться от традиционных массовых мероприятий.

«С учетом обстановки мы не можем себе позволить подвергать риску наших жителей и гостей. Я вижу обращения людей, что в других регионах праздники проводятся, а у нас нет. Позиция принципиальная: у нас не будет мероприятий на открытых площадках, пока вопросы безопасности стоят так остро, как сейчас», – сказал глава региона.

Ранее мэр Самары Иван Носков перечислил, как планируется отметить День города. Мероприятия проведут преимущественно в закрытых помещениях. Губернатор велел провести во Дворце спорта хороший концерт, церемонию награждения, уделить внимание почетным жителям город.