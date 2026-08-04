В Самарской области Никита Зубко назначен врио заместителя губернатора

Прошел большой профессиональный путь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На должность временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Самарской области назначен Никита Зубко. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания регионального правительства.

«Никита Зубко прошел большой профессиональный путь в органах прокуратуры, обладает значительным опытом в сфере обеспечения законности, защиты прав граждан и координации деятельности в данных сферах. Это важнейшие направления в нашей работе», — сказал Вячеслав Федорищев.

Напомним, Владимир Кий назначен врио заместителя губернатора в Самарской области.

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