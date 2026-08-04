В Самаре хотят демонтировать 30 самовольных построек

Подрядчику предстоит вывезти самострои Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Промышленном районе Самары объявили торги на поиск подрядчиков. Организация должна будет демонтировать и вывезти самострои, информацию разместили на сайте «Госзакупки».

Согласно опубликованной информации, участок необходимо очистить от построек, предварительно их нужно демонтировать, отключив от сетей. Администрация района выступает заказчиком работ. Максимальная стоимость контракта почти 750 тысяч рублей.

Провести демонтажные работы и вывезти самовольные постройки необходимо до конца декабря текущего года. Напомним, также в Самаре ищут нового перевозчика на маршрут №89, который соединит НФС и улицу Дзержинского.

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