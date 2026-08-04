Розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций во II квартале 2026 года

Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом Фото: Ольга ЮШКОВА.

Розничные инвесторы во втором квартале 2026 года изменили модель поведения на рынке акций. Несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок, по данным ВТБ Мои Инвестиции, вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом. Аналитики связывают это с переходом инвесторов от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах.

Эксперты отмечают, что ключевая тенденция второго квартала – концентрация спроса на «голубых фишках». Более 60% всего объема покупок за вычетом продаж среди топ-10 самых популярных бумаг пришлось на первую тройку – ЛУКОЙЛ, Газпром и Сбербанк. Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом.

«Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания. При этом концентрация покупок в «голубых фишках» – это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей», - прокомментировал руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.

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