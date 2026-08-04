Самарские «Крылья Советов» обыграли «Динамо Мх» в Кубке России

Самарцы открыли счет на 15-й минуте Фото: ПФК «Крылья Советов»

Во вторник, 4 августа, «Крылья Советов» из Самары одержали победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:1. Матч прошел на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Главным арбитром встречи выступил Сергей Чебан из Москвы.

Самарцы открыли счет на 15-й минуте, полузащитник Денис Макаров забил в ворота хозяев поля. На 47-й минуте полузащитник «Динамо» Владимир Хубулов сравнял счет с пенальти. Победный гол самарцы забили на 63-й минуте. Нападающий Джеффри Чинеду вывел «Крылья Советов» вперед и установил окончательный счет.

Напомним, «Ростов» разгромил «Акрон» из Тольятти в Кубке России.

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