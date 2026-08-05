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НовостиОбщество5 августа 2026 5:29

В Самарской области могут ввести новые правила для автолавок и фудтраков

В Самарской области могут изменить правила торговли автолавок и фургонов
Алена ПРОВКИНА
Изменения начнут действовать с 1 сентября

Изменения начнут действовать с 1 сентября

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области могут применить закон о государственном регулировании торговой деятельности. Изменения будут касаться работы автолавок и фургонов, об этом сообщил советник ректора РГСУ Константин Поздняков «РИА Новости».

Главным ограничением станет размещение мобильных точек на одной территории. Подобные правила помогут защитить предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Изменения планируют ввести уже в сентябре текущего года.

Напомним, также с начала осени планируют ввести новые нормы по перевозке багажа в общественном транспорте и такси. В салонах могут запретить размещать опасные вещества, а ручная кладь не должна будет перекрывать обзор водителю.

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