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НовостиОбщество5 августа 2026 7:24

В Самарской области обсудили поддержку работников предприятий

В Самарской области окажут поддержку предпринимателям, пострадавшим от вражеских БПЛА
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В регионе поддержат предпринимателей. Фото: Волжская коммуна

В регионе поддержат предпринимателей. Фото: Волжская коммуна

В Самарской области состоялось совещание, на котором обсудили поддержку предприятий и предпринимателей, пострадавших от атаки вражеских БПЛА. Встреча прошла под председательством заместителя председателя правительства региона Вячеслава Романова.

По предварительным данным, из-за налета дронов на логистический центр под ударом оказались более 4000 локальных предпринимателей. Маркетплейс уже реализует меры поддержки бизнесменов, жили кредитные каникулы, а также отсрочку погашения долга и займа под низкий процент.

В Самарской области действует горячая линия для пострадавших предпринимателей. Они могут проконсультироваться с экспертами. Кроме того, задействованы местные центры «Мой бизнес».

«Выявим тех предпринимателей, которые в наибольшей степени пострадали от атаки БПЛА. И по итогу для каждого будем вырабатывать индивидуальные решения и оказывать поддержку для того, чтобы они сохранили свою деятельность в будущем», — сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Павел Фомин.

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