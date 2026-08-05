В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА 5 августа

В регионе объявили отбой опасности атаки БПЛА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ранним утром объявили об опасности атаки вражеских беспилотников. Угроза миновала спустя пять часов, данные разместили в ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! Отбой беспилотной опасности объявлен в Самарской области с 11:45 в среду, 5 августа», — указали в сообщении.

Напомним, в губернии, по данным главы региона Вячеслава Федорищева, был объявлен режим «КОВЕР». Воздушное пространство закрывали на всех высотах для обеспечения безопасности. На данный момент ограничения сняты. По информации Росавиации, самарский аэропорт временно закрывали примерно с 10 утра. Судя по онлайн-табло, задержек рейсов не было.

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