Россияне полюбили «раскладушки» и «книжки»

Флипами чаще пользуются женщины, а фолдами - мужчины / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

Технология гибких дисплеев перестает быть нишевым трендом и переходит в разряд востребованных повседневных решений. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, продажи таких устройств выросли на 55% год к году. При этом выбор форм факторов зависит от пола и возраста пользователей.

В текущем году две трети всех проданных складных устройств приходится на флипы (62%) — это компактные смартфоны-«раскладушки», которые складываются пополам по горизонтали. При этом динамика продаж у фолдов — «книжек» с вертикальным складыванием — оказалась значительно выше: прирост на 91% против 40% у флипов. Таким образом, соотношение по числу устройств между категориями практически выровнялось: 52% пользователей с «раскладушками», а 48% с «книжками».

Фолды особенно популярны в Краснодарском крае — здесь их покупают даже активнее, чем в Москве, которая занимает второе место, а Санкт Петербург — третье. Флипами чаще пользуются жители столицы, далее следуют петербуржцы и краснодарцы.

Флипами пользуются чаще женщины — 73,5% пользователей, среди них более 60% возрастной категории от 20 до 40 лет. Аудитория фолдов преимущественно мужская — 70,6%. Наиболее активная возрастная группа —35–54 года (65%).

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