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НовостиОбщество5 августа 2026 10:11

Назван лидер рейтинга решений сотовых операторов для защиты детей от киберпреступников

Больше всего баллов набрал МТС Junior
В 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних.

В 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты iKS-Consulting провели исследование по теме защиты детей от преступников в сотовых сетях. На основе полученных данных был составлен рейтинг цифровых решений по защите детей от мошенников. Больше всего баллов (70,1) набрал МТС Junior. За ним следуют Билайн и СберKids (по 48,9 балла).

В рейтинге оценивались сервисы защиты детей от мошенников по нескольким параметрам: пользовательскому опыту, удобству управления родительским доступом, полноте данных геолокации, уровню защиты от нежелательного контента и другим. При оценке пользовательского опыта учитывались такие параметры, как публичность условий пользования сервисом, простота подписки на него, качество поддержки, стабильность работы.

Согласно данным исследования, в 2025 году жертвами мошенников стало около 13 тыс. несовершеннолетних. Детский смартфон все чаще становится отдельной точкой входа для преступников.

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