В Самаре завели уголовное дело из-за ДТП с четырехлетним мальчиком

По данному факту завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Промышленном районе Самары во вторник, 4 августа, произошло ДТП. Водитель электросамоката наехал на четырехлетнего мальчика. За дело взялись в СУ СК России по региону.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлены сведения о ДТП с электросамокатом. В результате 16-летний подросток наехал на ребенка. Пострадавшему причинены телесные повреждения», — отметили в сообщении.

По распоряжению главы следственного управления региона было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая касается предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. В данный момент ведется расследование, цель которого — выяснить все детали случившегося.

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