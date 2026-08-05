В Самарской области партия зарегистрировала список кандидатов в Губернскую Думу

Выдвижение прошло по всем правилам Фото: самарское реготделение партии «Единая Россия»

5 августа Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала списки кандидатов от регионального отделения «Единой России» на выборах депутатов Губернской Думы. В состав вошли 77 человек по одномандатным округам и по общеобластному списку. Документы подали вовремя, партия завершила регистрацию и переходит к встречам с избирателями.

«Выдвижение прошло по всем правилам. Список формировали вместе с первичными отделениями муниципалитетов и общественностью. В него вошли кандидаты, которым люди доверяют», - отметила руководитель регионального исполкома Ирина Петшик.

7 августа в 15:00 Избирательная комиссия проведет жеребьевку, на которой определят порядок размещения партий в бюллетене по общеобластному округу. Напомним, сегодня в Москве на федеральной жеребьевке партия получила первую строку в бюллетене на выборах в Госдуму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал