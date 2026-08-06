Волга у берегов региона по-прежнему радует теплом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области благодаря жаркой погоде хорошо прогреваются реки. Рассказываем про температуру воды в Волге на 6 августа 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Вода у Тольятти на Куйбышевском водохранилище держится на отметке около +23,5 градуса. Волга на Саратовском водохранилище у Самары прогрелась до +23,8 градуса. А вот самая теплая река у Сызрани, где температура воды на Саратовском водохранилище стремительно приближается к +24 градусам.

Волга у берегов региона по-прежнему радует теплом. Напомним, 30-градусная жара будет стоять в Самарской области.

Волга у берегов Самары по-прежнему радует теплом.

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