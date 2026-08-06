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НовостиПроисшествия6 августа 2026 7:59

Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 6 августа

В Самарской области чуть больше 1,5 часов действовала ракетная опасность
Ирина СИНЕГУБОВА
После окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места.

После окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа 2026 года, днем в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. МЧС России сняло угрозу в 11:40. Угроза действовала чуть больше 1,5 часов - с 10:00.

После окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места, нужно внимательно смотреть под ноги, нельзя подниматься с земли неразорвавшиеся боеприпасы и незнакомые предметы.

Из-за ракетной опасности в областном центре звучали сирены, движение транспорта приостанавливали,полеты в аэропорту Курумоч ограничивали.