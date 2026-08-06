Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 6 августа

После окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа 2026 года, днем в Самарской области объявили отбой ракетной опасности. МЧС России сняло угрозу в 11:40. Угроза действовала чуть больше 1,5 часов - с 10:00.

После окончания атаки не стоит торопиться выходить из защищенного места, нужно внимательно смотреть под ноги, нельзя подниматься с земли неразорвавшиеся боеприпасы и незнакомые предметы.

Из-за ракетной опасности в областном центре звучали сирены, движение транспорта приостанавливали,полеты в аэропорту Курумоч ограничивали.