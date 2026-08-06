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НовостиПроисшествия6 августа 2026 6:20

Движение общественного транспорта остановили из-за ракетной опасности в Самаре

Самарцы могут использовать метро для передвижения по городу и укрытия
Ирина СИНЕГУБОВА
Ракетная опасность начала действовать в регионе около 10 утра.

Ракетная опасность начала действовать в регионе около 10 утра.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 6 августа 2026 года, утром в Самаре из-за ракетной опасности встали автобусы, троллейбусы и трамваи. Их движение приостановили до снятия угрозы. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход для укрытия свободный», – написал мэр.

Ракетная опасность начала действовать в регионе около 10 утра. Из-за нее включили сирены и ограничили мобильный интернет. Также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в самарском аэропорту Курумоч.