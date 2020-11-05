«Ни котенка, ни крольчонка не обидит»: что рассказала мать о мужчине, который забил до смерти ребенка

Антона Проскурина судят за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, истязание и убийство ребенка с особой жестокостью Фото: Соцсети

- Он обычный, домашний, совершенно не скандальный человек, - рассказывает о своем сыне Антоне Татьяна Юрьевна. - Дома кого только не было: кролики, кошки, собаки, - никому никогда вреда не причинил.

Показания своей матери Антон Проскурин слушает из-за решетки: мужчину обвиняют в убийстве 2-летней падчерицы Ксюши в июне прошлого года.

- Я видела девочку всего раз пять, - призналась свидетельница. - Девочка была веселая, в песочке играла, потом мы с ней кушали. Ох, я бы никогда и не подумала, что что-то не так. Все это, как снег на голову.

Женщине сложно поверить в то, что ее сын мог убить ребенка. Ведь у Антона Проскурина есть двое сыновей, с их мамой он тихо-мирно прожил вместе 10 лет. Потом пара рассталась, мальчики-подростки остались жить с мамой в другом городе, Антон Прокурин переехал в Тольятти. Сейчас они почти не общаются.

Антон и Зинаида поженились в августе 2018 года, но этот союз стал фатальным для маленькой Ксюши Фото: Соцсети

В Тольятти мужчина встретил Зинаиду. В июле он привел ее к себе в дом, в августе они уже расписались. Вскоре она забеременела. Зинаида Проскурина считает, что Антон ревновал ее к дочери от прошлого брака, кроме того, Ксюша требовала к себе внимания и заботы. А он якобы хотел, чтобы все внимание уделялось новой семье. В мае Зинаида Проскурина родила Антону сына, а в ночь с 8 на 9 июня прошлого года ее дочь погибла.

Напомним, работники “Скорой помощи”, которые первыми приехали в квартиру Проскуриных, до сих пор с ужасом вспоминают покрытое синяками худенькое тельце Ксюши с огромной гематомой на пол-лица.

Следствие считает, что это Антон Проскурин забил девочку до смерти. Мужчина своей вины не отрицает, но показания в суде давать отказывается.

В годовщину смерти девочки волонтеры из "Право на счастье" установили памятник на ее могилке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В деле есть судмедэкспертиза, которая говорит о том, что мужчина в ту страшную ночь был пьян.

- Я не помню, что и сколько пил в тот день, слишком много времени прошло. Но не думаю, что алкоголь как-то повлиял на мое поведение, - заявил сегодня в суде Антон Проскурин.

Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, истязание и убийство малолетней с особой жестокостью. Мужчине грозит от 8 до 20 лет реального лишения свободы.

Между тем, на скамье подсудимых оказалась и его супруга Зинаида. Следователи установили, что она тоже неоднократно проявляла неоправданную жестокость по отношению к дочке, ее в итоге судят за истязание ребенка и неисполнение обязанностей по воспитанию малышки. На заседания по этому делу, которые проходят в Автозаводском районном суде Тольятти, отказываются пускать слушателей, объясняя это сложной эпидемиологической обстановкой.

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