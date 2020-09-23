В Тольятти отдали под суд многодетную мать, которая месяцами истязала свою дочку

Зинаида Проскурина (на фото подписывает документ) недавно давала в суде показания против своего супруга Фото: Александра БУДАЕВА

В Тольятти под суд отдали Зинаиду Проскурину - маму маленькой Ксюши, забитой до смерти летом прошлого года.

Напомним, тело девочки обнаружили 9 июня в квартире дома на бульваре Курчатова в Тольятти. Отчим малышки, Антон Проскурин, взял вину на себя, ее мать была признана потерпевшей по делу.

Но позже волонтеры группы "Право на счастье" выяснили: мамаша издевалась над Ксюшей не меньше своего мужа. Более того, на семейном фотоаппарате нашлись ужасающие фотографии голенькой окровавленной девочки. Кто и когда их сделал, до сих пор до конца не ясно. Зинаида Проскурина утверждает, что их не видела до того момента, как Ксюша умерла, а ее мужа забрали в СИЗО.

Супруги Проскурины попали в СИЗО после гибели Ксюши Фото: Соцсети

Как бы то ни было, женщина тоже стала фигуранткой уголовного дела. Во время расследования стали выясняться факты, которые говорили не в пользу горе-матери. Зинаида родила троих детей. Старший сын остался с отцом, дочь она забрала себе, но потом отдала в детдом: им негде было жить и нечего есть, потому что она нигде не работала.

Через знакомых Зинаида познакомилась с Антоном Проскуриным, который тогда работал охранником. Они поженились, забрали девочку из детдома. Соседи семейной пары говорят, что он часто был груб с ней, но мама ребенка утверждает, что все ограничивалось легкими ударами по попе до тех пор, пока она не забеременела третьим ребенком - тогда муж якобы начал ревновать ее к ребенку и проявлял по отношению к девочке агрессию.

Однако друзья семьи говорят, что и сама Зинаида Проскурина была не менее жестока: смеялась, когда муж ударил ее дочь ногой в живот, сама била ее по голове, а завершении всего попыталась отдать малышку совершенно посторонней женщине.

Друзья семьи говорят, что девочка жаждала внимания и любви, поэтому тянулась к людям Фото: Соцсети

По версии следствия, в день смерти Ксюши ее мама была на работе и пришла, когда малышка уже не дышала. Антон Проскурин изначально подтверждал, что это он убил ребенка, но сейчас показания в суде давать отказывается. Эксперты насчитали на теле малышки 20 ударов по голове, 16 – по грудной клетке и животу, еще 18 – по рукам и ногам. Она умирала долго и мучительно, по некоторым данным - до 24 часов. Зинаида Проскурина утверждает, что не видела тревожных изменений.

Оно и понятно: девочка спала на матрасе, брошенном на пол возле двери. Когда ее в последний раз видела подруга Зинаиды, девочка была накрыта одеялом с головой - якобы чтобы лучше спалось, но, вероятнее всего, чтобы своими стонами не мешала взрослым "отдыхать".

В прокуратуре Самарской области корреспонденту "КП-Самара" сообщили: расследование уголовного дела Зинаиды Проскуриной окончено, ей вменяют два преступления: истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Друзья семьи говорят, что Антон Проскурин очень любил Зинаиду и на суде он не сводил с нее глаз Фото: Александра БУДАЕВА

- По версии следствия, в период с октября 2018 года по июнь 2019 года она систематически наносила ей телесные повреждения, причиняя физическую боль и психические страдания, - уточняют в региональном Следственном комитете.

Судить горе-мать будут в Тольятти, ей грозит до 7 лет лишения свободы. Ее мужа, Антона Проскурина уже судят в Самаре - за убийство ребенка суд может приговорить его к 20 годам колонии.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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