«Это искажает саму суть правосудия»: почему дело о страшном ДТП на Кряже не дошло до приговора

Спасателям пришлось вырезать погибшего водителя "Гранты" из покореженной машины Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

19 августа прошлого года в Куйбышевском районе Самары в массовой аварии погибли три человека. На камерах видеонаблюдения позже будет видно: вот на перекрестке остановились машины – им горит «красный». Прямо на них сзади, не сбавляя скорости, несется Hyundai Genesis. Миг – и от страшного удара «Лада Гранта» буквально впечатывается в автомобиль Kia, стоявший впереди нее, после чего машины вылетают на перекресток, где Hyundai Genesis отлетает в сторону. Почему не тормозил водитель Hyundai Genesis? Следствие придет к выводу, что просто не мог. И попросит суд освободить его от наказания, назначив принудительное решение. В конце октября суд вернул дело прокуратуре. Корреспонденты «КП-Самара» попытались разобраться, в чем тут дело.

Не виноват, потому что болен?

Виновником ДТП следствие признало самарского предпринимателя Сергея С. Это было довольно очевидно: именно они сидел за рулем иномарки Hyundai Genesis, которая на полном ходу протаранила две машины. Водитель в аварии при этом почти не пострадал. Сотрудникам ГИБДД, которые прибыли в тот день на место происшествия, он заявил: ничего не помню, был в отключке – у меня случился приступ эпилепсии.

После этого на него в интернете обрушилась вся сила народного гнева: как можно садиться за руль, зная, что у тебя эпилепсия? Кто выдал права такому водителю? Разве после тяжелого приступа эпилептику не должно быть плохо?

Водитель Hyundai Genesis в аварии серьезно не пострадал Фото: Соцсети

- Согласно заключению судебной экспертизы, виновник ДТП не осознавал и не мог осознавать, что делал в момент аварии, - объясняли в городской прокуратуре выводы следствия.

Именно на основании мнения экспертов, которые подтвердили эпилепсию у Сергея, следствие в итоге уголовное дело в суд направило, но просило не привлекать водителя, к уголовной ответственности, а отправить его на принудительное лечение.

Не знал об эпилепсии?

- На суде он рассказал, что лет 5 назад у него был какой-то приступ, но обследование эпилепсию не подтвердило, после этого ничего подобного не повторялось. Вплоть до 19 августа прошлого года, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Елена Б., в аварии погиб отец ее ребенка – Николай Аленьчев. Мужчина работал таксистом и в тот день на автомобиле «Лада Гранта» вез клиента на свадьбу в Рубежку.

Только на судебном заседании потерпевшие впервые увидели запись с видеорегистратора, который был установлен в Hyundai Genesis. И судя по этой записи, водитель действительно был в отключке. Как иначе объяснить, что регистратор несколько раз предупреждает его о том, что он превышает скорость, колесо машины раз за разом задевает бордюр, а человек за рулем на все это никак не реагирует и давит на газ?

Николай Аленьчев работал таксистом и в тот день вез клиента на свадьбу Фото: Предоставлено героем публикации

- Вы знаете, я, конечно, человек доверчивый, меня можно легко обмануть. Но так играть – я не знаю, надо быть очень хорошим актером. У меня сложилось впечатление, что он реально сожалеет о том, что произошло, - признается Елена.

Сергей С. выплатил потерпевшим компенсации. Елена в итоге заявила в суде, что претензий к виновнику аварии не имеет и надеется только на то, что он больше никогда не сядет за руль.

Справедливость должна восторжествовать

Сергея С. судили по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц». Санкции статьи предусматривают в том числе лишение свободы на срок до 7 лет. Но следствие и прокуратура просили суд вместо этого отправить мужчину на принудительное лечение.

Его диагноз сомнений вроде бы не вызывал – в суде даже допросили врача, которая подтвердила, что эпилепсия у ее пациента действительно есть, и они подобрали подходящее лечение, которое должно ему помочь.

В страшной аварии в августе прошлого года погибли три человека Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

А вот мера наказания, запрошенная следствием и прокуратурой, суду показалась несоизмеримой с тем, что произошло.

- Суд не нашел достаточных оснований для того, чтобы признать Сергея С. невменяемым, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Куйбышевском районном суде, где рассматривалось это дело. – Признание его невменяемым, по мнению суда первой инстанции, является необъективным и искажает саму суть правосудия.

30 октября суд вернул дело прокурору, посчитав, что заболевание не освобождает виновника аварии от ответственности за нее. Согласится ли с этим надзорное ведомство, пока не ясно – у прокуратуры есть возможность обжаловать решение районного суда в областном.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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