Виновника страшной аварии на Кряже в Самаре не отправят за решетку

В ДТП погибли три человека. Фото: ПСС Самарской области

Самарская полиция завершила расследование дела о страшном ДТП, которое произошло на Кряже 19 августа прошлого года.

Напомним, в тот день на перекрестке столкнулись три автомобиля: Kia Rio, "Лада Гранта" и Hyundai Genesis. Предположительно в ДТП был виноват как раз водитель второй иномарки: на огромной скорости он протаранил машины, которые в этот момент остановились, так как им горел "красный". Впоследствии водитель уверял всех: он не виноват, у него неожиданно случился приступ эпилепсии, он не мог себя контролировать.

В аварии погибли три человека, уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц". Санкции статьи предусматривают в том числе лишение свободы на срок до 7 лет. Но, судя по всему, колония виновнику ДТП не грозит.

Машины превратились в груды искореженного металла. Фото: ПСС Самарской области

- Согласно заключению судебной экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела, виновник происшествия в момент ДТП был лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - объяснили ситуацию корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре г.Самара. - Поэтому 31 августа уголовное дело направили в суд с постановлением о применении к указанному лицу принудительных мер медицинского характера.

В надзорном ведомстве также сообщили: им очень интересно, как водитель со столь серьезным заболеванием смог пройти медкомиссию и получить водительские права. По этому поводу городская прокуратура организовала дополнительную проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Страшная авария на Кряже в Самаре: столкновение Kia, Hyundai и «Гранты» унесло жизни троих человек

По предварительной версии полицейских, смертельное ДТП спровоцировал превысивший скорость водитель «Генезиcа» (подробности)

Эпилептик или лжец? Следствие ведет проверку обстоятельств страшной аварии на Кряже

Расследованием уголовного дела занимается одно из подразделений ГСУ областного МВД (подробности)