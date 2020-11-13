Экс-полицейского, замешанного в зверском убийстве авторитета в Самарской области, обвинили в еще одном преступлении

Валерия Плотникова, считают следователи, убили по инициативе Игоря Шевяхова Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

От изолятора до кабинета начальника

История 39-летнего Валерия Плотникова из Новокуйбышевска шокировала многих, кто о ней слышал. В 2011 году его зверски убили и утопили в Волге, тело не найдено до сих пор. Инициатором расправы считают Игоря Шевяхова — бывшего начальника криминальной милиции города. На днях его заподозрили в еще одном преступлении, связанном с теми давними событиями.

— 9 ноября в СУ СК региона на основании материалов УФСБ на подполковника полиции в отставке завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Эпизод, о котором идет речь, датирован 4 марта 2010 года. Шевяхов и Плотников находились тогда в здании ОВД. Первый там работал, а второй — известный криминальный деятель — в очередной раз угодил в ИВС. Тем не менее, с милиционером он чуть ли не дружил, они общались, и в тот день Игорь привел товарища из изолятора в свой служебный кабинет.

Тайник в зимней куртке

— Там подозреваемый передал Плотникову 0,64 грамм героина и 0,58 грамма марихуаны. Тот, по их уговору, должен был спрятать наркотики в личных вещах бизнесмена Юрия Бочкарева, который тоже был задержан, — делятся силовики.

Погибшего милиционер называл своим другом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Валерий согласился. Когда Бочкарева не было в камере, он спрятал отраву внутри воротника его зимней куртки. 11 марта их нашли и изъяли сотрудники ФСИН, а Юрию вменили хранение запрещенных веществ в крупном размере.

На предпринимателя выбор пал не случайно. Той весной, как считают следователи, Шевяхов, Плотников, а также их знакомый Сергей Коптелов требовали с него переоформить на них право собственности на производственную базу компании «Коралл». Мужчина отказывался и угодил за решетку. Дело о вымогательстве на экс-милиционера завели 22 октября 2020 года.

Зря просил вернуть долг

Указанные случаи напрямую связаны и с убийством Валерия Плотникова. Спустя некоторое время мужчина стал просить с Шевяхова обещанные 2 миллиона рублей — за помощь в преступных делах. Дошло даже до угроз, Валерий в случае неполучения денег обещал предать огласке информацию о подбросе наркотиков и не только. На этом уголовник и прогорел.

Тело убитого так и не нашли Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

24 января Плотникову, находившемуся на лечении в стационарной клинике, позвонили и сообщили, что сейчас за ним подъедет человек и отвезет его туда, где ему отдадут долг. Он обрадовался и отправился на встречу, обещая другим пациентам скоро вернуться. Несчастного отвезли на территорию трикотажной фабрики и задушили. Труп злодеи утопили в Волге. Лед пришлось пробивать с помощью якоря.

По версии СУ СК России по Самарской области, травмы потерпевшему наносили Артем Быков и Антон Бунтовский. Указания им давал выше уже упомянутый Сергей Коптелов. Подстрекателем выступил Игорь Шевяхов. Всех их связывают с местной ОПГ «Индейцы».

Фигуранты арестованы до 27 января 2021 года. Расследование сейчас продолжается. Не исключено, что в ходе разбирательств появятся новые эпизоды и участники. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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