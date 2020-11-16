Били и не кормили: страшные откровения эксперта о гибели 2-летней девочки в Тольятти

Расследование страшного убийства продолжается Фото: СОЦСЕТИ

Маленькой Ксюше из Тольятти за свою коротКую жизнь пришлось испытать много боли. При разводе с ее отцом, мама девочки - Зинаида - забрала ее с собой, но вскоре сдала в детдом, потому что жить им было негде и не на что. Устроив свою личную жизнь, Зинаида дочь забрала, но вскоре забеременела от нового мужа. После этого постепенно жизнь девочки превращалась в ад: вместо ласки и любви - крики, за провинности - шлепки по попе, которые раз за разом становились все больнее, а потом и вовсе обернулись рукоприкладством. Однажды на глазах у гостей малышку, которая капризничала и никак не хотела укладываться спать, новый муж ее мамы - Антон Проскурин - пнул ногой в живот, друзья семьи об этом открыто расскажут позднее - во время следствия и судов.

Когда у Зинаиды и Антона Проскурина родился сын, девочке стало совсем сложно. Соседи слышали плач, крики. А в ночь с 8 на 9 июня прошлого года девочка умерла. Эксперты позже скажут: ребенка просто забили до смерти, брызги крови были по всей комнате. Умирала она долго и мучительно, а родители вели себя, как ни в чем не было - подруга Зинаиды, которая пила пиво в гостях у семейной пары незадолго до того, как стало известно о смерти Ксюши, вспоминала: девочка была накрыта с головой одеялом и тихо стонала.

Вину в убийстве ребенка признал Антон Проскурин, его супруга пыталась заверить всех в том, что ничего не видела и не понимала, но в итоге сама попала под следствие - в Тольятти ее сейчас судят за истязание дочки и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Антона Проскурина судят в Самаре, ему предъявили обвинения в причинении средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, истязании и убийстве малолетней с особой жестокостью.

На теле девочке обнаружено более 50 травм: 20 - на голове и шее, 16 - на туловище, еще 18 - на руках и ногах. Около 30 из них получены в течение тех суток, когда она умерла, про давность остальных специалисты затруднились сказать что-либо точно.

- Понимаете, там была дистрофия всех органов, ребенок не доедал и не допивал, иммунитет был снижен, организму требовалось гораздо больше времени для исцеления от травм, - пояснила сегодня эксперт, которая осматривала тело погибшей Ксюши.

Она пришла к выводу, что девочка погибла от тяжелой травмы головы.

Признает ли суд Антона Проскурина виновным в жестоком убийстве ребенка, узнаем совсем скоро. На этой неделе ожидается, что прокуратура выскажет свое мнение относительно меры наказания, которой “достоин” мужчина.

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