Без особой жестокости: прокуратура отказалась от части обвинений по делу об убийстве 2-летней девочки в Тольятти

Сам Антон Проскурин что-либо говорить в прениях отказался. Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня в Самаре прошли судебные прения по громкому делу об убийстве 2-летней Ксюши из Тольятти. Прокуратура не увидела отягчающих признаков в действиях мужчины, который вечером пил пиво, а потом набросился на ребенка и забил его до смерти. О чем еще говорили на суде, рассказывает корреспондент “КП-Самара”

Воспитание насилием

Личная жизнь Зинаиды и Антона Проскуриных из Тольятти стала достоянием общественности прошлым летом. В ночь с 8 на 9 июня умерла их дочка Ксюша. Сотрудники «Скорой помощи», которые первыми приехали к бездыханному ребенку до сих пор вспоминают с ужасом этот вечер: голенькое худенькое тело ребенка все в синяках, на пол-лица – огромная гематома.

Вину в убийстве сразу взял на себя Антон Проскурин – он был отчимом для погибшей девочки. Ее мать бросалась на него с кулаками и кричала, что никогда ему этого не простит.

Антону Проскурину были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но во время следствия выяснились подробности, которые позволили взглянуть на Зинаиду Проскурину по-новому. К примеру, выяснилось, что маленькая Ксюша спала на коврике возле двери. И Антон, и Зинаида часто на нее кричали, мужчина еще и применял насилие. По словам коллеги Проскурина, однажды отчим пнул девочку ногой в живот и с силой бросил в кроватку – просто за то, что она капризничала, не хотела ложиться спать и мешала взрослым «отдыхать». Ее мама при этом лишь рассмеялась.

А подруга Зинаиды, которая была в гостях у семейной пары незадолго до того, как стало известно о смерти Ксюши, рассказывала: они пили пиво на балконе, а девочка лежала в комнате, накрытая одеялом с головой, когда она услышала стон и хотела посмотреть, что с ребенком, Проскурины на нее накричали, приказали не трогать малышку, потому что ее якобы только-только уложили. На утро после этого Зинаида Проскурина ушла на работу, а к вечеру Ксюша умерла.

По словам свидетелей, Антон Проскурин сразу признал, что “воспитывал девочку и перестарался”. Поняв, что натворил, он сначала бился головой о металлическую дверь подъезда, а потом просил у приехавших полицейских пистолет, чтобы застрелиться.

Виноваты оба?

С учетом всех этих новых сведений, которые следователям помогли добыть волонтеры организации «Право на счастье», уголовные дела возбудили и на Зинаиду, и на Антона Проскурина.

Женщину сейчас судят в Тольятти за истязание ребенка и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Антону Проскурину были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям: истязание, причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью и убийство малолетней с особой жестокостью.

По версии следствия, ярость отчима вызвал тот факт, что Ксюша перепачкалась йогуртом, когда кушала. Мужчина ударил ее по губам так, что брызнула кровь, потом хватал ее за шею, бил по голове, выдрал клок волос - все это Антон Проскурин признает. Но на суде что-либо рассказывать о той страшной ночи он отказался.

Антон, Зинаида Проскурина и Ксюша Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гособвинение по итогам процесса посчитало вину подсудимого вполне доказанной.

- Мы основывались не только на его признании, но и на других доказательствах по делу, в том числе показаниях свидетелей, - прокомментировал ситуацию гособвинитель Александр Канаев.

Удивительные заявления

Тем не менее, сегодня прокурор отказался от части обвинений: это касается нескольких эпизодов избиения девочки - по мнению гособвинения, они основаны только на показаниях Зинаиды Проскуриной, а она в этом деле - заинтересованное лицо. Также прокуратура посчитала недоказанным версию следствия о том, как Ксюша сломала руку: сам Проскурин говорит, что они с девочкой переходили дорогу, она споткнулась, он дернул ее за руку, и она сразу начала плакать. Гособвинение однако считает, что рука у малышки могла быть сломана при иных обстоятельствах.

Тем не менее, за оставшиеся эпизоды истязания и убийство беззащитного ребенка Александр Канаев просил суд отправить Антона Проскурина в колонию строгого режима на 20 лет.

Ксюша умерла в ночь на 9 июня. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Адвокат подсудимого, Тимофей Михеев, просил “зачесть” его подзащитному психическое расстройство - оно не влияет на его вменяемость, но могло сказаться на методах “воспитания” маленькой Ксюши. Также защитник заявил, что наличие многочисленных травм на теле ребенка отнюдь не свидетельствует о том, что его избили с особой жестокостью - ведь мужчина бил малышку ладошкой, а не кулаком, плюс эксперты затруднились уточнить, какие травмы причинили погибшей особые страдания.

Сам Антон Проскурин что-либо говорить в прениях отказался.

24 ноября ему будет предоставлено последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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