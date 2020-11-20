Самарский убийца с мачете, расчленивший мать и зарезавший отца, может избежать попадания за решетку

Давид Кочладзе, по мнению экспертов, нездоров и нуждается в помощи врачей Фото: соцсети

Шизофреник, баловавшийся наркотиками

40-летний самарец Давид Кочладзе, с помощью мачете обезглавивший мать и изрезавший до смерти отца, вместо колонии, скорее всего, отправится в больницу. Ему необходима помощь врачей — именно к такому выводу пришли следователи в ходе расследования жесточайшего убийства.

О трагедии стало известно днем 31 августа. Жители дома на улице Ново-Садовой пожаловались на неприятный запах в одной из квартир. Правоохранители вскрыли дверь и увидели жуткую картину — тела изрезанного до смерти 85-летнего хозяина жилплощади Александра Кочладзе и его 72-летней супруги Татьяны. Труп последней убийца спрятал в шкаф, у женщины были отрезаны голова и рука.

— Под подозрение сразу попал сын погибших. Он конфликтовал с родителями, просил у них денег. Однажды, зимой, дошло до полицейских разбирательств, когда отец с помощью того же мачете выгонял его из дома, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией. — Давид — шизофреник, проходил лечение в психиатрической клинике. Были у него проблемы и с наркотиками.

Уехал к гуру

Соседи несчастной семьи говорят, что Давид — он же Дато — не первый раз лишает человека жизни. По их словам, несколько лет назад он похожим образом расправился со своим знакомым у церкви. Правда, попал не за решетку, а к психиатрам.

Именно этим холодным оружием злоумышленник убивал пожилую пару Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В этот раз за Дато пришлось побегать. Он скрылся с места событий, прихватив с собой порядка двух тысяч долларов из родительских накоплений. Впрочем, оперативники догадывались, куда отправился злоумышленник.

— Мы предполагали, что он прячется в Санкт-Петербурге. В последнее время Кочладзе увлекался буддизмом, и там находился его «гуру». Он даже хотел ему выплатить какую-то положенную у них дань, — делится наш собеседник.

Ему должны помочь в клинике

Действительно, в Северной столицы мужчину и задержали. Он устроил дебош в местном автобусном парке, был доставлен в отдел для разбирательств, и там уже стражи порядка выяснили, что перед ними товарищ, находящийся в федеральном розыске за зверскую расправу.

Давида этапировали в родной регион, где вскоре взяли под стражу. Разбирательства длились несколько месяцев.

— Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины выявлено психическое расстройство, он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в клинике, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, — сообщают в СУ СК России по Самарской области.

Решение об отправке Кочладзе в больницу будут принимать в Промышленном районном суде. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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