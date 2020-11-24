Две проверки и одно уголовное дело: как развивается борьба за власть над ТСН на ул.Мяги в Самаре

Кому платить? С кого спрашивать? Жителям нескольких домов приходится искать ответы на эти вопросы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собрание Шредингера: вроде было, а вроде и нет

Самарская полиция ведет проверку легитимности смены членов правления ТСН «ТСЖ Мяги 24Б» и выбора нового председателя этой организации.

Напомним, потенциально конфликтная ситуация развернулась в начале ноября. На «старого» председателя ТСН Илью Рутса напали неизвестные, потом его машину сожгли (по данному факту заведено уголовное дело), а львиную долю документов ТСН вывезли в неизвестном направлении. А когда он получил SMSку от банка о том, что ему закрыт доступ к счетам ТСН, выяснилось, что там сменилось все правление вместе с председателем.

- Для смены членов правления и председателя правления требуется документальное подтверждение того, что проводилось собрание членов ТСЖ или правления товарищества, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в ГЖИ Самарской области. – По итогам этого собрания должен быть составлен протокол, повесткой которого ставился вопрос об избрании членов правления или председателя правления. Далее документы передают в Федеральную налоговую службу для внесения изменений.

Но новый председатель ТСН Елена Калуцких не смогла предоставить оригинал такого протокола с подписями всех проголосовавших. Его не видели ни в ГЖИ Самарской области, ни в полиции, эту информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердили оба ведомства.

Более того, одна из выбранных в члены правления женщин уверяет: она не только ничего не знала о собрании или о выдвижении ее кандидатуры в правление, но и вообще строго соблюдает режим самоизоляции и ни на какие собрания не ходит.

Расследование затягивается?

Со времен активных «боев» за место председателя прошло уже более двух недель. Но в полицейские возбудили лишь одно уголовное дело – по факту поджога машина Ильи Рутса.

Что касается нападения на него, вывоза документов, принадлежащих ТСН, и легитимности смены членов правления и председателя ТСН – то тут дело почему-то «застопорилось». Да, силовики проводят опросы, выезжают на место происшествия, но выводы делать не торопятся. А значит, у власти остается «новое» правление. Силовики также не видят пока оснований для того, чтобы приостановить доступ «новичков» к счетам ТСН, куда жильцы дома перечисляют деньги – ведь уголовного дела-то нет.

Зато право подписи и, возможно, доступ к счетам ТСН получила некая Елена Юлкина (подтверждающие это документы имеются у редакции) – дама с теми же ФИО в Twitter пишет, что является управляющим сразу в нескольких местах: ЖСК-24, ТСН-83 и ЖСК-106. Она также выступала ответчиком по нескольким судебным процессам: жильцы пытались обжаловать заключение с ней договоров на управление жилыми домами, но раз за разом проигрывали.

Еще один участник «разборок»?

Особое беспокойство Ильи Рутса вызывает возможная связь нового правления ТСН с руководством ООО «Волжская эксплуатационная компания» (ООО «ВЭК). Согласно данным открытых источников, ее учредителем является Виктория Игнатьева, гендиректором – Василий Умеренков, уставной капитал конторы – 10 тысяч рублей, открыта она была в феврале этого года. В официальных ресурсах Елена Юлкина и Елена Калуцких не упоминаются в связи с ООО «ВЭК». Полиция, по данным собственных источников «КП-Самара», также не видит пока связей между новыми членами Правления ТСН «ТСЖ Мяги 24Б» и руководством ООО «Волжская эксплуатационная компания».

Однако на ноябрьском собрании, когда жильцы дома пытались понять, каким же образом в ТСН сменилась власть, присутствовали в том числе и представители ООО «ВЭК». Предполагалось, что новое правление может заключить с этой компанией договор, сделав его фактически субподрядчиком при выполнении тех функций, с которыми ТСН ранее вроде бы справлялось самостоятельно.

- На данный момент никаких договорных отношений с ТСН у нас нет, - заверил корреспондента «КП-Самара» гендиректор ООО «ВЭК» Василий Умеренков. - То, что мы оказались замешаны в этой истории, связано лишь с тем, что мы оговаривали возможность заключения договора с данным ТСН. При этом не мы вышли на него, а инициативная группа жильцов дома с ул.Мяги 24б еще в начале года пришла к нам.

Борьба с журналистами

После первой публикации на сайте «Комсомольской правды», где мы просили наших читателей рассказать, как недавно образовавшая фирма ООО «ВЭК» получила в управление сразу несколько многоквартирных домой и насколько качественные предоставляет услуги, в редакцию поступила претензия от ООО «ВЭК», в письме представители компании отметили, что не согласны со сведениями, которые ранее были предоставлены журналистам бывшими руководителями ТСН , и что они порочат их репутацию.

- Большинство домов, взятых в управление, находились в плачевном состоянии и при этом были восстановлены и приведены в надлежащее состояние, - говорится в бумаге за подписью господина Умеренкова. – Компания также по значимым датам проводит мероприятия для детей, фото и видео отчеты размещены на сайте компании. ООО «ВЭК» молодая и перспективная компания. Штат сотрудников состоит из специалистов, имеющих соответствующее образование, квалификацию и большой опыт в сфере управления, обслуживания и эксплуатации объектов жилищного фонда.

На сайте компании действительно размещено множество красочных фотографий с мероприятий и фотоотчеты о проделанной работе по устранению проблем в обслуживаемых домах. К сожалению, нам не удалось найти перечня сотрудников на сайте. В контактных данных есть ссылка на инстаграм-профиль конторы, плюс 2 телефона. Первый, обозначенный, как «горячая линия УК» был прописан в претензии, поступившей в редакцию «КП-Самара» в качестве контактного номера ООО «ВЭК» - по нему корреспонденту ответил гендиректор компании. Второй номер на сайте обозначен как номер аварийной службы.

Редакция «КП-Самара» не берется утверждать, что ООО «ВЭК» действительно как-то замешано в этой темной истории – в этом все же нужно разбираться правоохранительным органам. Однако, на наш взгляд, интересен факт, что руководство компании, видимо, может запросто запросить информацию у нового руководства ТСН «ТСЖ 24Б» о состоянии их счетов и с уверенностью ссылаться на выписку, в которой якобы обозначена сумма в 300 тысяч рублей.

С учетом того, что во всей этой истории больше вопросов, чем ответов, «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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