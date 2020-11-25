Дмитрий Кабутов отдал две голевые передачи Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

25 ноября «Крылья Советов» в рамках 24 тура ОЛИМП-ФНЛ принимали «Чайку» из Песчанокопоского. Игра проходила на «Самара Арене» в условиях снегопада, но получилась весьма яркой и богатой на события.

К удивлению зрителей, первый момент создали гости. Володкин в самом начале встречи ворвался в штрафную, пробил, но промахнулся. Не попал на 10 минуте и Голенков, опасной замыкавший головой подачу Зиньковского. Спустя 5 минут он упустил еще один выгодный момент.

На 16 минуте «Крылья» отправили мяч в сетку, после розыгрыша со штрафного в сутолоке у ворот Сергеев все-таки протолкнул мяч мимо вратаря, но боковой арбитр зафиксировал оффсайд. Тут же мог отличиться Зиньковский, после передачи с правого фланга он бил в упор из выгоднейшей позиции, но помешал защитник. В этот активный отрезок шанс имел и Кабутов — его удар из пределов штрафной пришелся в своего же игрока — Егора Голенкова.

В дальнейшем и самарцы, и песчанокопцы нанесли по два опасных дальних удара. Вратари справились, а выстрел Дмитрия Комбарова прошел рядом со штангой. Под занавес тайма Зиньковский пробил с нескольких метров после подачи Кабутова, но попал прямо во вратаря. Первая половина так и закончилась со счетом 0-0, не самым приятным для «КС», учитывая, что конкуренты свои матчи выиграли.

После перерыва «Крылья» пошли в атаку с удвоенной силой, но забить не сначала не получалось. «Чайка» действовала на контратаках. На 58 минуте должен был забивать Голенков, однако после навеса Горшкова он головой отправил мяч прямо в руки Филиппову. Активничал Сергеев, но защитники мешали ему нанести точный удар.

На 69 минуте гости неожиданно вышли вперед. Ломаев неудачно вынес мяч, Оразов ворвался в штрафную, отдал в центр на Умаева, и тот расстрелял ворота. «КС» спорили, что был фол, но судья Николай Волошин на жалобы отреагировал только желтой карточкой для вратаря хозяев.

Подопечные Магомеда Адиева радовались недолго. На 71 минуте Голенков точно пробил головой и сравнял счет. На 74 минуте Солдатенков с правой ноги запустил свечу в дальнюю девятку после подачи с углового. В обоих случаях ассистировал Кабутов. 2-1!

К финальному свистку счет не изменился. А перед тем, как матч закончился, у «Крыльев Советов» после долгого перерыва на поле появился Максим Канунников. Впрочем, чем-то отметиться он не успел. Команда Игоря Осинькина продолжает бороться за выход в РПЛ.

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