Самарцам предлагают пойти на медитацию онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самарская область продолжает бороться с пандемией коронавируса. Больницы полны пациентами, врачей не хватает, на удаленку переходит все больше людей. Дистанционно теперь можно не только работать или учиться, но и заниматься спортом, а также консультировать пациентов и медиков.

Статистика: о главном

С начала пандемии в Самарской области выявлено 21 357 больных коронавирусом, из них 242 - за последние сутки. Больше всего заболевших - в Самаре (60 человек), Тольятти (33 положительных анализа на ковид) и Сызрани (17 новых пациентов).

203 случая из общего числа подтвержденных фактов ковида за сутки - это пациенты, которые обратились к врачам с признаками простуды, еще 26 человек, казалось бы, ничем не болели, а 13 - входят в список контактных лиц.

Показатель смертности в регионе в 2 раза ниже чем по стране: 12,53 в Самарской области по сравнению с 26,07 по России. В этом году от коронавируса скончались 400 человек, четверо из них - за последние сутки, причем среди них не только "возрастные" пациенты, но мужчина 46 лет, у которого не было сопутствующих заболеваний.

Телегимнастика

В Самарской области запустили бесплатные онлайн занятия физкультурой и оздоровительной китайской гимнастикой ушу. Финансирование выделено в рамках проекта "Здоровье пожилых: перезагрузка" при поддержке Фонда президентских грантов.

Чтобы подключиться к тренировке, нужно заполнить анкету на сайте, потом следовать инструкции. С тренером можно заниматься онлайн, либо получать видео-уроки для того, чтобы самостоятельно заниматься дома. Тренировки адаптированы для старшего возраста поэтому в них включили не только общеукрепляющие упражнения, но и дыхательную гимнастику, медитацию, суставную гимнастику и массаж.

Телемедицина

В Самарской области, как и по всей стране, открываются телемедицинские центры. У нас в регионе первый такой центр открылся на базе СамГМУ. Там работают 12 специалистов: реаниматологи, врачи скорой и неотложной помощи, кардиологи, эндокринологи, врачи общей практики и терапевты.

С 10.00 до 18.00 они готовы консультировать как пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому, так и врачей, которые столкнулись с медицинской проблемой, решение которой не очевидно. В последнем случае целый консилиум специалистов может собраться и выбрать лечение, которое пациенту подойдет больше всего.

Пока что телемедицинские центры готовы консультировать мобильные бригады из самарских поликлиник №1 и №15, но медики обещают, что географию консультаций скоро расширят.

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