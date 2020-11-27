Следователя из Оренбурга наказали за фразу «Сама виновата» в адрес 16-летней жертвы группового изнасилования

Надежду и ее коллег привлекли к дисциплинарной ответственности ФОТО: ГТРК Оренбург Фото: принтскрин видео.

После фразы «Сама виновата» началась истерика

В неприятной истории оказалась старший следователь из отдела по Северному административному округу Оренбурга Надежда Воробейкина. Руководство СК на днях наказало ее за плохое поведение с жертвой изнасилования — 16-летней девочкой.

Преступление было совершено в начале октября. Подросток находилась в компании, где было несколько ее знакомых. В какой-то момент они решили воспользоваться ее беззащитным положением и надругались над несовершеннолетней.

Пострадавшая сообщила обо всем маме. Семья отправилась к правоохранителям в надежде на то, что они помогут, но поддержки там они не нашли. Более того, следователь Воробейкина, собиравшая проверочный материал, начала давить на подростка, просила ее написать, что все случилось по обоюдному согласию, и заявила — «ты сама виновата!» У потерпевшей после этих слов началась истерика, которую унять удалось не сразу.

Незамедлительная реакция

Ситуацию предала огласке президент местного благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова. Она же вязалась помочь несовершеннолетней и ее близким, которых в организации хорошо знают, добиться справедливости, написав соответствующие заявление. Историей быстро заинтересовался начальник СК РФ Александр Бастрыкин, взявший дело на контроль.

Благодаря такому вниманию реакция на непонятный поступок Надежды уже последовала. К слову, капитан и сама мама двоих детей, коллеги от нее такого не ожидали.

— По результатам служебной проверки установлен факт совершения дисциплинарного проступка старшим следователем Воробейкиной. Также установлены нарушения со стороны ее руководителя и старшего инспектора отдела процессуального контроля, — сообщили в следственном управлении.

Новые проблемы

Впрочем, основная история еще не закончена. Подозреваемые установлены, но с привлечением их к ответственности могут возникнуть другие проблемы.

— Выяснилось, что в ситуацию хочет вмешаться помощник сенатора, так как там замешан ее родственник. Мы написали жалобу губернатору Оренбургской области. Мы просим, чтобы сенатор не нарушала кодекс госслужащего, — объяснила Анна Межова корреспонденту «КП-Самара».

Сейчас уголовное дело возбуждено и находится на стадии расследования. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.