«Дети думают, что это норма»: почему в Самарской области мужчины совращают дочерей

Сразу несколько девочек в 2020 году пережили издевательствах от тех, кто должен их воспитывать

Многодетный насильник

Отношения между взрослыми и и их детьми не всегда идеальны. Зачастую в семьях творится страшное. Правоохранители Самарской области разбираются сразу в нескольких похожих преступлениях, где маленькие девочки стали жертвами мужчин, которые вместо того, чтобы их воспитывать, совершали ужасные вещи. И эта проблема скорее преуменьшается, чем преувеличивается. Ее масштабы связаны еще и с тем, что жертвы таких ужасов просто не обращаются за помощью: они стыдятся происходящего, думают, что виноваты сами, или просто боятся.

Так, под стражей находится сейчас многодетный житель Тольятти Евгений Г. (имя изменено). Его подозревают в надругательстве над одной из своих дочерей — ученицей 8 класса.

Подозреваемый в социальных сетях позиционирует себя как любящего отца, постоянно выкладывает фото с детьми. Никто и подумать не мог, что он способен на такое. Но после обращения матери, у которой с Евгением был конфликт, вскрылись жуткие подробности.

— Ночью 9 ноября в своем доме злоумышленник надругался над 14-летней школьницей. Она отбивалась, но он применял насилие. По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сомнительный отчим и недобрый дядя

В областной столице подобные случаи тоже есть. Причем некоторые из них имели систематичный характер, совращение несовершеннолетних длилось несколько лет. В частности, это касается семьи машиниста Максима М., который как минимум с 2017 года проявляет нездоровый интерес к падчерице.

— Тогда девочке было всего 12 лет. Он совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера — в мае, июле и октябре 2017 года, в феврале и декабре 2018-го. В январе 2020-го фигурант звонил ей по видеосвязи и показывал свои половые органы, — делятся силовики страшными подробностями.

Мама девочки сначала ни о чем не догадывалась. Сейчас она находится в шоковом состоянии, а ее супруг арестован.

Под следствием и 21-летний молодой человек, чья 5-летняя падчерица скончалась в конце мая на Заводском шоссе. Малышка упала с балкона 7 этажа при весьма странных обстоятельствах. Стражи порядка считают, что отчим допускал сексуальные издевательства над ребенком — есть улики, указывающие на это. Разбирательства сейчас находятся в активной стадии.

В этот же список можно добавить и 62-летнего Юрия П., проживающего в поселке Управленческом. С виду добрый дяденька, которому можно доверять, рискует оказаться серийным педофилом. По крайней мере, за причастность к совращению сразу нескольких школьниц он сейчас арестован.

— Он трогал как минимум двух девочек в своей квартире на улице Сергея Лазо. Одной пострадавшей сейчас 16-лет, он приставал к ней несколько раз — в 2018 и 2019 году. Другой 11 лет, ее мужчина совращал в мае 2020 года, — рассказывают силовики. — Мамы сами оставляли детей под его присмотром. Они его знают, не думали, что может случиться беда.

По факту насильственных и развратных действий сексуального характера возбуждены уголовные дела. Не исключено, что в ходе разбирательств будут выявлены новые эпизоды. Сейчас их у Юрия уже больше пяти.

Здоровый человек так не поступит

Почему так происходит? Что движет людьми, про которых мы писали выше? Ответы на эти вопросы журналисты «Комсомолки» попытались узнать у психолога Ангелины Сигал.

— Мы имеем дело здесь не только с сексуальным насилием, а также с растлением несовершеннолетних и, возможно, педофилией. Что движет такими мужчинами? По совокупности факторов тут могут быть, с большей вероятностью, психические расстройства, — считает специалист. — Но точный диагноз может поставить только врач-психиатр. Нормальный взрослый мужчина понимает, что соблазнять или насиловать девочку недопустимо, и более того, наказуемо. Даже если сексуальное возбуждение появилось к подростку, зрелый и психически здоровый человек не перейдет к действиям, он способен контролировать влечение.

По словам Ангелины, потеря контроля над импульсом, влечением, возможна, когда психика нездорова и/или же человек находится под воздействием веществ, снижающих самоконтроль — алкоголь, наркотики, что-то еще.

Но и от поведения матери многое зависит.

— Сложно представить, что мамы не замечали, что происходит в семье, однако «не замечать» по каким-то причинам им выгодно. Например, девочка может обратиться к ней с жалобой на того же отчима, но мама занимает позицию «такого не может быть, ты все придумала, тебе показалось», — продолжает наша собеседница. — К сожалению, это не редкая история в семьях, где происходит насилие. Дети в такой семье чувствуют себя незащищено, им некуда с этой проблемой обратиться. Более того, у ребенка формируется искаженное представление о том, что такое норма. Это мы, взрослые, понимаем, что это ненормально и недопустимо. А ребенок, который доверяет родителю, испытывает крайне противоречивые чувства. Такого рода психологическая травма имеет очень серьезные последствия.

Но как помочь ребенку, когда некому исправить сложившуюся ситуацию?

— Важно понимать, что без помощи взрослых ребенок не справится. На мой взгляд, это проблема, которую важно решать комплексно — например, проводить диагностику психологического состояния детей, информировать. Близким родственникам, при подозрении на насилие, не молчать, а решать проблему. Для этого люди должны знать,куда можно обратиться, — отмечает Сигал.

Обратиться за помощью подростки могут по телефону доверия в Самарской области:

8 (800) 200-01-22.

Если же вы хотите заявить о преступлении - заявление можно оставить, просто позвонив в полицию или Следственный комитет.

Памятка разработана проектом «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений»

Во всех обозначенных выше происшествиях сегодня разбираются сотрудники следственных органов. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ТЕЛЕФОНЫ:

123 - с мобильного - горячая линия «Ребенок в опасности»

8-800-2000-122- телефон экстренной психологической помощи

8-927-954-73-94 - дежурный следователь

8-927-732-64-55 - телефон АНО Центра Социальной помощи «Ты Не Одна»

333-54-28 - отдел писем областной прокуратуры

250-06-24 - телефон проекта «Знание остановит гендерное насилие: поиск новых решений»

931-55-15 - отдел кризисных ситуаций

958-65-07 - телефон «Областного центра социальной помощи семье и детям»

340-61-70 - дежурный прокурор

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