«Меня выгнали, а к ней зашли еще четверо»: обвиняемый в групповом изнасиловании просит помощи у фигуранта дела Шурыгиной

Ей стало плохо

Сергею Семенову, прославившемуся после скандальной истории с Дианой Шурыгиной, недавно поступило письмо от жителя Набережных Челнов. 20-летний Ислам Г., находящийся в СИЗО с июля 2019-го, попросил ныне известного самарского правозащитника о помощи. Тема Сергею хорошо знакома — парня, как и его когда-то, обвиняют в изнасиловании. Сам он уверяет, что ничего подобного не было.

По версии следствия, все случилось ночью 3 марта прошлого года. Ислам вместе с другом отправился тогда в заведение под названием TRAP CITY MAFIA, хотел отдохнуть.

— Я познакомился с девушкой за барной стойкой. Общались касаемо моей бывшей, ничем ее не угощал и не собирался, — пишет в своем обращении к Семенову молодой человек. — Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения и кинула фразу: «Мне плохо».

Юноша по просьбе дамы проводил ее до туалета, где она хотела привести себя в порядок, разобраться со своими неотложными делами. Та согласилась. По камерам наблюдения видно, как пара выдвинулась по нужному адресу.

Среди «насильников» администратор, повар и тренер спортшколы

— В общем коридоре я придерживал ее, так как она сильно шаталась. Следствие выставило это так, будто я силой ее тащу, хотя в последний момент отпускаю руки, и она сама заходит в кабинку. В «тамбуре» туалета всегда много людей, и они это видели, — продолжает обвиняемый. — Находясь в кабинке, я положил ее сумку на подоконник и сел напротив. Мы продолжили тот разговор, что и за баром. Я узнал, что ей 23 года.

Рассказчик отмечает, что несколько раз дверь в кабинку открывал его друг, на камерах это все видно, как и то, что Ислам и его спутница одеты, просто сидят рядом.

В своем письме Ислам уверяет, что не совершал преступленияФото: Михаил ГОРЮНОВ

— Через какое-то время дверь открыли охранники и попросили меня покинуть кабину и клуб. Я отыскал друга и уехал к нему. С утра пришел убойный отдел и дальше все по схеме: изнасилование, предварительный сговор и так далее, — заключил автор послания.

Как оказалось, к девушке в туалет в ту ночь заходили еще четыре человека: администратор, повар и двое их знакомых, один из которых 27-летний тренер спортшколы «Строитель». Все, уверены правоохранители, над ней по очереди надругались, причем заранее это спланировали.

Ислам твердо заявляет — с жертвой у него ничего не было, он никого не знал из числа других фигурантов, ни в какой сговор с ними тем более не вступал. Парень считает, что охранники, когда его выгнали, взяли всю ответственность на себя. Почему они вместе с ним не попросили покинуть клуб потерпевшую?

Сначала был свидетелем, теперь обвиняемый

— Она чуть ли не уснула на полу, когда его вывела охрана, топик сняла, была в лифчике. Биологических материалов сына экспертиза не нашла, все обвинения только со слов пострадавшей, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» отец обвиняемого — Азат. — Администратор зашел, следом минут на 15 отдыхающий, затем третий и последним был повар. Знаю, что они не отрицают половой акт, но говорят, что все было по обоюдному согласию.

Азат Г. добавляет, что 4 марта Ислама и его друга в отделе держали до вечера, требовали признаться в содеянном:

— Отпустили, только когда я с адвокатом приехал. Оставили сначала в качестве свидетеля. Потом на полиграф возили — и в Челнах, и в Казани. После не дергали, а в июле вызвали на допрос и задержали.

Несколько раз молодому человеку продлевали арест. Близкие фигуранта считают, что все могло случиться иначе, покажи их адвокат в суде материалы об отсутствии биологических материалов Ислама на месте преступления.

«Надо разбираться»

Сейчас под стражей все пятеро обвиняемых. Жертва мало что помнит, но не сомневается — с ней поступили неправильно. По уголовному делу об изнасиловании уже утверждено обвинительное заключение.

Сергей Семенов считает, что пока какие-либо выводы по ситуации делать раноФото: Михаил ГОРЮНОВ

— Она пока не предъявляла никаких исков, узнала, кого как зовут, только со слов следователя. Мы считаем, что это полный беспредел. Надеемся добиться правды уже в суде, — поделился Азат Г. — Мы собирались с нашей историей на телевидение поехать, заявить об этом на всю страну, но из-за коронавируса планы поменялись.

Сергей Семенов в разговоре с журналистом «Комсомолки» отметил, что пока какие-то выводы по этому случаю делать рано. Нужно разбираться.

— Он говорит, что ничего не делал, другие парни говорят, что у них было все. Я думаю, доказательством может быть экспертиза видеосъемки. И если действительно его биологических следов не найдено на месте — это тоже плюс для Ислама, — объяснил Сергей.

Активист продолжает выяснять все подробности ситуации. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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