Самарскому фитнес-тренеру дали 5 лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников Росгвардии

Александру 28 лет, за его плечами – уже две судимости, за разбойное нападение и грабеж Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александр С. сегодня выслушал приговор по делу о нападении на сотрудников Росгвардии. За «подвиги», которые он совершил осенью прошлого года, парня отправили прямиком в колонию строгого режима.

Напомним, история эта произошла в одном из самарских баров в ночь с 5 на 6 сентября прошлого года. Александр, работающий фитнес-тренером, и его друг Никита кутили и «зажигали» по ночным заведениям Самары. В один из баров на набережной, по словам свидетелей, они приехали уже пьяные, причем с оружием. Правда, метальные ножи охрана у них изъяла на входе.

Несколько шотов, выпитых в баре, придали парням храбрости и уверенности в том, что они неотразимы, после чего они пошли на танцпол знакомится с девушками. Вот только поведение у них было своеобразное: свидетели позже говорили, что парни хватали за руки и за волосы танцующих девушек, что им, естественно, не понравилось.

Администратор заведения нажала на тревожную кнопку, по вызову быстро приехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Им вроде бы удалось вывести Александра и Никиту на свежий воздух, но тут что-то пошло не так, и они вернулись в бар. Росгвардейцы следователям говорят, что отпустили «подопечных» за вещами, которые те якобы оставили внутри. Сами «подопечные» утверждают, что все «вопросы» со стражами порядка они решили и потому спокойно отправились дальше пить и веселиться.

Как бы то ни было, сотрудники Росгвардии вернулись в бар в тот момент, когда Александр и Никита купили очередную порцию спиртного. Перспектива покинуть заведение им пришлась не по вкусу. Далее, по версии Александра, он в сердцах взмахнул руками, за что ему в лицо тут же распылили содержимое перцового баллончика. По версии следствия, парень выплеснул в лицо стражу порядка содержимое своего стакана, после чего кинулся на него с кулаками. За что и получил перцовочки в лицо.

Как бы то ни было, конфликт перерос в нападение, к бару вызвали еще один экипаж вневедомственной охраны, в ход пошли резиновые дубинки и наручники.

Итог: два сотрудника Росгвардии получили травмы головы и позже обратились в больницу. Александр попал на скамью подсудимых по делу об оскорблении и нападении на представителей закона, которые были при исполнении своих должностных обязанностей. Его друг Никита по делу прошел свидетелем.

В суде Александр при помощи своих защитников всячески пытался примириться с потерпевшими, выплатил им деньги, извинился и раскаялся в содеянном. Когда гособвинение запросило ему 9 лет лишения свободы, фитнес-тренер был в шоке – это практически максимальное наказание, предусмотренное статьями обвинения. Но Октябрьский районный суд Самары в итоге дал ему чуть меньше.

- Его приговорили к 5 годам колонии строгого режима, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре.

У обеих сторон есть время, чтобы изучить приговор и принять решение о его обжаловании. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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