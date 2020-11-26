Самарского фитнес-тренера просят посадить на 9 лет за нападение на сотрудников Росгвардии

Спортсмен уже не в первый раз нарушает закон Фото: Соцсети

Сегодня в Октябрьском райсуде Самары состоялись судебные прения, во время которых прокуратура просила назначить фитнес-тренеру Александру С. 9 лет колонии строгого режима.

Напомним, 27-летний парень на скамью подсудимых попал после загула в одном из самарских ночных заведений. Как рассказывали сотрудники ночного клуба, Александр и его друг Никита приехали уже нетрезвые, а потом напились настолько, что стали приставать к окружающим.

По версии следствия, когда появились Росгвардейцы, Александр начал хамить, материться в их сторону, потом еще и выплеснул в лицо одному из них содержимое своего стакана. Позже, когда его уже вели к машине, спортсмен попытался вырваться и сбежать.

В результате неспокойного задержания Александра пострадали 2 стража порядка, у них диагностирован травмы головы. Так фитнес-тренер стал фигурантом уголовного дела о нападении на представителей закона, которые были при исполнении своих должностных обязанностей.

Впрочем, получив деньги от подсудимого в то время, как это дело уже рассматривалось в суде, потерпевшие решили, что не имеют к нему претензий. Гособвинение однако с такой позицией не смирилось. При максимальном наказании по этой статье в виде 10 лет лишения свободы, прокуратура запросила Александру девять лет колонии.

Впрочем, возможно, это связано с тем, что он не впервые нарушает закон. По данным портала "Волга-Ньюс", Александр уже имеет судимости за нанесение побоев, грабеж и разбой.

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