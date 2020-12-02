«Ему могут помочь коллеги»: близкие погибшей в ДТП с гаишником семьи боятся, что его не накажут

Трое детей пары выжили, сейчас они живут у бабушки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все видели, что он пьян

Разбирательства по страшному ДТП, в котором погибли многодетные родители Сергей и Любовь Кузнецовы, никак не могут прийти к логическому завершению. Обвиняемый — старший инспектор ДПС Волжского района Сергей Мясников — находится под стражей, но родные жертв боятся, что он может избежать того наказания, которое заслуживает.

Трагедия произошла вечером 7 августа. На 54 километре трассы «Самара — Большая Черниговка» 25-летний полицейский на иномарке «Датсун» протаранил «Хендэ Солярис» Кузнецовых, которые стояли на повороте и пропускали фуру. Машину семьи откинуло прямо под грузовик. Супруги скончались, трое их маленьких детей чудом выжили.

Близкие жертв и очевидцы заявляли, что Мясников был пьян. В материалах по делу этот факт не доказан. Родственники пары переживают, что полицейскому кто-то помогает, и обратились за помощью к депутату госдумы Александру Хинштейну, которые еще летом начал следить за ситуацией.

— Уголовное дело не расследуется длительный период, по нему до настоящего времени не проведены необходимые и неотложные оперативные и следственные действия. Мясников не дал никаких показаний, не раскаялся, не поинтересовался судьбой детей, оставшихся сиротами по его вине, не предложил потерпевшим никакой помощи, — рассказал политику во время личного приема брат Любови Кузнецовой Владимир Жердев.

Ужасная авария произошла в августе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина считает, что офицера покрывают его коллеги, работавшие на месте событий, и, главным образом, отец. Последний тоже работает в полиции и занимает одну из руководящих должностей.

Дело передадут на областной уровень

Александр выслушал собеседника и выразил убежденность в том, что дело надо передавать на областной уровень. Он направит депутатский запрос в прокуратуру, а также в СУ СК по региону с просьбой передать дело в производство аппарата комитета для предварительного расследования. Также Хинштейн связался с начальником облМВД Александром Винниковым и попросил того поставить вопрос об увольнении из органов отца фигуранта в случае, если будет установлено, что тот оказывал давление на свидетелей и скрывал информацию о нетрезвом состоянии своего сына.

Депутат Хинштейн обещал помочь потерпевшим

— Потерпевших не устраивает, что следствие вообще никак не отрабатывает версию о нахождении виновного в состоянии алкогольного опьянения. Это важно. Если человек, совершивший действия, повлекшие за собой смерть двоих и более людей, был пьяным, то тогда речь идет о части 6, статьи 264 УК РФ. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы, — объясняет народный избранник. — Пока же Мясникову вменяется часть 5, которая предполагает наказание до 7 лет. Разница очевидна. При это полицейский скрылся из больницы, куда его привозили на освидетельствование. Учитывая резонанс этой истории, я буду добиваться наказания по справедливости.

Детей Сергея и Любови сейчас воспитывают родственники. Их здоровью ничего не угрожает. Обвиняемый находится в СИЗО. Расследование продолжается. «Комсомолка» будет следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это же не Ефремов, вдруг его не накажут?»: самарский гаишник устроил ДТП, в котором погибли родители троих детей

По словам близких погибших, полицейский был пьян, а после попадания в больницу пытался скрыться, но в итоге сам пришел сдаваться (подробности)

Полицейский устроил страшное ДТП в Самарской области: два человека погибли, трое малышей в больнице

По предварительной версии, сотрудник ОВД не выбрал безопасную дистанцию и вытолкнул «Хендэ Солярис» на встречную полосу (подробности)