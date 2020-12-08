Детей пришлось эвакуировать с третьего этажа Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП, которое утром 7 декабря произошло в бассейне спорткомплекса «Динамо» в Астрахани. Там отравились парами хлора десятки людей — взрослые и дети. У правоохранителей уже есть мысли по поводу того, по чьей вине концентрация вредных веществ в учреждении поднялась до опасной отметки.

Основная версия сейчас — неосторожные действия нового сотрудника. Накануне у 64-летнего мужчины был первый рабочий день, и он, видимо, растерялся во время подготовки объекта к открытию.

— Он добавил в систему дозации хлора почти 10 литров вещества для снижения уровня рН — показателя степени щелочности или кислотности воды. А нужно было совсем немного. В итоге из-за больших объемов раствор вступил в реакцию с хлором, уровень рН поднялся, и начали выделяться недопустимые пары. Бассейн стал непригодным для купания, — объяснил корреспонденту «Комсомольской правды» источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечали в ГУ МЧС, уровень превышения химиката составил 24,9. Допустимая норма — 0,1. Почему работник столь важного объекта, на котором занимается множество школьников и совсем маленьких ребят, создал опасную для жизни людей ситуацию, сейчас выясняют в следственном комитете. Он уже дает показания в рамках уголовного дела об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности. Криминальной составляющей в действиях сотрудника комплекса не рассматривают, скорее речь идет о халатности.

Пострадали 32 человек. Состояние 12 взрослых оценивается как стабильное. Жизни 20 несовершеннолетних ничего не угрожает, но некоторые из них нуждаются в постоянном наблюдении врачей и лекарствах. Как заверил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, личной навещавший юных потерпевших в медучреждении, с этим проблем не будет, всю необходимую помочь им окажут.

Спортивный комплекс «Динамо» закрыто как минимум до конца 2020 года. Двери для посетителей он распахнет только тогда, когда будет гарантирована полная безопасность. Впрочем, жители города после случившегося не спешат в учреждение, тем более, на занятия по плаванию.

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