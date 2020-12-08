Самарскому бизнесмену, который организовал похищение школьников, дали 7,5 лет колонии

Это те самые ребята, которых два года назад похитили со школы, чтобы «выбить» с них долги Фото: Александра БУДАЕВА

20 с лишним лет лишения свободы на троих получили в Самаре мужчины, замешанные в темной истории с похищением подростков и ставками на спорт. Напомним, Вова и Миша, которые признаны потерпевшими по этому уголовному делу, раньше учились вместе с братом своего похитителя – Андрея Козлова. Среди одноклассников 17-летние мальчишки пользовались большим уважением, потому что постоянно были при деньгах. Причем парнишки подчеркивали: не у родителей «бабки» берем, а сами зарабатываем. При помощи ставок на спорт.

Андрей Козлов польстился на легкие деньги и дал «пацанам» 300 тысяч рублей. По его словам, была договоренность: сумма эта – несгораемая и в случае проигрыша возвращается сполна. Если удача улыбнется, то «игроки» оставляют себе заранее оговоренный процент, а остальное отдают Козлову.

Дело рассматривали в Октябрьском районном суде Фото: Александра БУДАЕВА

Время шло, денег не было, Козлов нервничал, Вова в Мишей на связь не выходили, и он решил, что лучшим выходом в данной ситуации будет «выбить» их них долг. Сказано – сделано. По версии следствия, мужчина привлек к делу своих давних знакомых - Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова, вместе они организовали похищение 11-классников и при помощи угроз, тумаков и демонстрации оружия «убедили» их вернуть долг.

Конечно, когда изрядно помятые и очень напуганные подростки вернулись домой, их родители написали заявление в полицию.

И дальше началось самое интересное: оказалось, что Козлов был не единственным, кто давал мальчишкам денег, чтобы они поставили их на кибер-спорт и выиграли миллион для других людей. По данному факту в полиции даже возбудили уголовное дело по статье мошенничество – возможно, бизнес представлял собой финансовую пирамиду. Так ли это и кто «стоял у руля», сейчас разбираются следователи.

Справка по уголовному делу Фото: Александра БУДАЕВА

Тем временем, пока шло следствие по делу о похищении Вовы и Миши, на родственников Андрея Козлова вышли некие люди, которые предложили за 2 млн рублей решить все его проблемы с законом. 16 июля после передачи денег сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали самарского адвоката Екатерину Надырову и ее давнего знакомого. Ее в итоге обвинили в мошенничестве, его – в посредничестве во взяточничестве, недавно обоих отдали под суд. Что касается дела о похищении, то Андрея Козлова, Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова в итоге обвинили в вымогательстве и похищения несовершеннолетних. В суд дело ушло еще прошлым летом, и рассматривали его больше года. Сегодня решением суда все трое признаны виновными. Андрея Козлова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, Кирилла Пашкова – к семи с годам и двум месяцам, а Ованеса Матназарова – к шести годам колонии.

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