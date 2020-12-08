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Самарскому бизнесмену, который организовал похищение школьников, дали 7,5 лет колонии

Андрей Козлов утверждал, что просто хотел вернуть свои деньги, которые при помощи подростков использовал для ставок на спорт
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Это те самые ребята, которых два года назад похитили со школы, чтобы «выбить» с них долги

Это те самые ребята, которых два года назад похитили со школы, чтобы «выбить» с них долги

Фото: Александра БУДАЕВА

20 с лишним лет лишения свободы на троих получили в Самаре мужчины, замешанные в темной истории с похищением подростков и ставками на спорт. Напомним, Вова и Миша, которые признаны потерпевшими по этому уголовному делу, раньше учились вместе с братом своего похитителя – Андрея Козлова. Среди одноклассников 17-летние мальчишки пользовались большим уважением, потому что постоянно были при деньгах. Причем парнишки подчеркивали: не у родителей «бабки» берем, а сами зарабатываем. При помощи ставок на спорт.

Андрей Козлов польстился на легкие деньги и дал «пацанам» 300 тысяч рублей. По его словам, была договоренность: сумма эта – несгораемая и в случае проигрыша возвращается сполна. Если удача улыбнется, то «игроки» оставляют себе заранее оговоренный процент, а остальное отдают Козлову.

Дело рассматривали в Октябрьском районном суде

Дело рассматривали в Октябрьском районном суде

Фото: Александра БУДАЕВА

Время шло, денег не было, Козлов нервничал, Вова в Мишей на связь не выходили, и он решил, что лучшим выходом в данной ситуации будет «выбить» их них долг. Сказано – сделано. По версии следствия, мужчина привлек к делу своих давних знакомых - Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова, вместе они организовали похищение 11-классников и при помощи угроз, тумаков и демонстрации оружия «убедили» их вернуть долг.

Конечно, когда изрядно помятые и очень напуганные подростки вернулись домой, их родители написали заявление в полицию.

И дальше началось самое интересное: оказалось, что Козлов был не единственным, кто давал мальчишкам денег, чтобы они поставили их на кибер-спорт и выиграли миллион для других людей. По данному факту в полиции даже возбудили уголовное дело по статье мошенничество – возможно, бизнес представлял собой финансовую пирамиду. Так ли это и кто «стоял у руля», сейчас разбираются следователи.

Справка по уголовному делу

Справка по уголовному делу

Фото: Александра БУДАЕВА

Тем временем, пока шло следствие по делу о похищении Вовы и Миши, на родственников Андрея Козлова вышли некие люди, которые предложили за 2 млн рублей решить все его проблемы с законом. 16 июля после передачи денег сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали самарского адвоката Екатерину Надырову и ее давнего знакомого. Ее в итоге обвинили в мошенничестве, его – в посредничестве во взяточничестве, недавно обоих отдали под суд. Что касается дела о похищении, то Андрея Козлова, Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова в итоге обвинили в вымогательстве и похищения несовершеннолетних. В суд дело ушло еще прошлым летом, и рассматривали его больше года. Сегодня решением суда все трое признаны виновными. Андрея Козлова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, Кирилла Пашкова – к семи с годам и двум месяцам, а Ованеса Матназарова – к шести годам колонии.

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