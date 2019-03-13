Поселился у богатых и хотел взорвать бомбу? Кем был террорист, которого ликвидировали под Самарой

— МЧС, 4 машины, пожарная, полиция, скорая — с 5 утра точно стояли. Школьный автобус остановили на трассе, осмотрели и отпустили. Видимо, никакой опасности уже нет, иначе бы детей из деревень не подвозили, — Татьяна (имя изменено), учительница из Екатериновки, где ночью 13 марта был убит вооруженный боевик, рассказывает корреспонденту «КП-Самара», что в их краях уже не боятся.

Спецоперация проводилась в этом домеФото: скрин с видео

Школа работает в обычном режиме, паники среди населения нет, хотя ситуацию, конечно, активно обсуждают, переживают, что устранили не всех террористов. Все новости люди узнают только из интернета. О человеке, которого ликвидировали бойцы ФСБ, в селе практически никто ничего не слышал. «Комсомолке» стало известно, что мужчина не местный, уроженец Центральной Азии. В Екатериновке он появился несколько месяцев назад и устроился сторожем.

— Какой-то нерусский молодой человек, у богатых в маленьком доме проживал, на Набережной, ближе к Федоровке, — делится жительница села Наталья (имя изменено). — Может, работал у них. Бывает, хозяева уезжают, а таких как он нанимают, чтобы охранял, убирался, что-то еще делал. Это именно такой случай.

По имеющейся информации, злоумышленника «вели» с осени. В эту деревню он приехал из Самары. Как отмечают в национальном антитеррористическом комитете, на бандита вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/696832" frameborder="0"></iframe> Появилось видео ликвидации террориста в Самарской области.

— Начальником областного Управления ФСБ было принято решение о задержании бандита

Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям, — описывают, спецоперацию в НАК. — В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован.

В Оперативном штабе НАК выяснили, что погибший был сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами за рубежом и планировал взорвать самодельную бомбу в месте массового пребывания граждан. Взрывное устройство, готовое к использованию, силовики изъяли с места происшествия.

После взрыва гранаты, которую в сотрудников ФСБ бросил преступник, в доме разорвало полФото: скрин с видео

К счастью, никто из группы задержания и жителей соседних домов во время ликвидации боевика не пострадал. За успешное выполнение своей работы правоохранителей уже похвалил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Между тем по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело. Органы безопасности занимаются его расследованием. Сотрудники ФСБ устанавливают, были ли у подозреваемого сообщники и где они сейчас находятся.

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