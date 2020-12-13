Банда аптечных разбойников из Тольятти добралась до Самары

Разбойники искали в аптеках не лекарства, а деньги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Преступление прошлых лет

Полицейские разбираются в громком уголовном деле о серии нападений на магазины лекарств. Банда аптечных разбойников, как ее уже окрестили в обществе, в начале этого года пугала всех фармацевтов Тольятти, совершая вооруженные нападения на торговые точки. В масках и с боеприпасами двое неизвестных заходили в помещения и, угрожая расправой, требовали от продавцов деньги. Как установили оперативники на днях, аналогичные преступления злоумышленники совершали и раньше.

— В воскресенье 8 октября 2017 года было совершено разбойное нападение на аптеку ООО «Константа» на улице Стара-Загора в Самаре. Туда ворвались двое неизвестных в масках, у одного из которых в руках был обрез охотничьего ружья. Еще один человек «дежурил» на входе, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Злодеи вынудили сотрудницу учреждения отдать им деньги из кассы. Они забрали 68 тысяч рублей и скрылись. Долгое время налет оставался не раскрытым, но после того, как 9 мая 2020-го на улице Революционной в Автограде с поличным поймали Игоря Сидякина и его товарища Александра Сухова, провернувших очередное ограбление аптеки «Вита», все изменилось. Сейчас в криминальном досье дуэта появляются новые эпизоды и соучастники.

Мастера по оружию

Так, в ставшем недавно известном случае им помогал 41-летний электрик Владислав Г., житель областной столицы. Он судим за незаконный оборот наркотиков. С задержанными познакомился как раз за колючей проволокой и не отказался, когда они предложили поучаствовать.

— Сейчас он проходит подозреваемым по делу о разбойном нападении от 2017 года. Устанавливается причастность этого человека к другим преступлениям банды, — делятся правоохранители.

Игорь Сидякин вел нормальную семейную жизнь, но и про преступные дела не забывал Фото: соцсети

7 декабря фигурантам вменили очередной факт незаконного оборота оружия. Силовики выяснили, что обрез охотничьего ружья, который умельцы сами сделали из обычного «ИЖ-К», использовался ими как в Самаре, так и в Тольятти. И если раньше следствие считало, что вооруженную преступную группу, специализирующуюся на нападениях на аптеки, Сидякин создал в феврале-марте 2020-го, то теперь сроки могут сдвинуться.

То ли еще будет

Игорь Сидякин в 2005 году уже создал одну банду. Тогда он вместе с помощниками атаковал залы с игровыми автоматами. Схема та же, что и сейчас — злодеи врывались в учреждения и, угрожая персоналу огнестрельным оружием, требовали выручку. Преступников тогда удалось нейтрализовать, они получили сроки. Именно в колонии Сидякин познакомился с Суховым и предложил ему «работу».

На Александра и Игоря вышли благодаря внимательному продавцу цветов.

— По камерам мы видели, что после одного из преступлений они пошли на кладбище и заглянули в лавку, где торгуют цветами. Продавец подтвердил, что двое посетителей купили у него искусственные розы, только накануне поступившие в продажу. Их нашли на могиле женщины, сын которой ранее отбывал наказание в колонии. За ним стали наблюдать, а 9 числа задержали с поличным, как и его сообщника, — объяснили сыщики.

Сегодня им инкриминируют не менее 5 эпизодов разбоя. Они находятся в СИЗО. Владислав Г. — под подпиской о невыезде. Не исключено, что в ходе расследования подтвердится причастность эти людей к другим налетам на аптеки.

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