2020-07-30T17:25:29+03:00
Происшествия

«Братан, я тебе все сейчас объясню»: муж погибшей няни рассказал, как после ДТП водители пытались с ним примириться

Во время аварии столкнулись две дорогие иномарки, под суд пошел лишь один водитель, и вдовец Евгений Штоль считает это верхом несправедливости
Александра БУДАЕВА
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Евгений Штоль собирает доказательства, чтобы привлечь к ответственности и второго водителя тожеЕвгений Штоль собирает доказательства, чтобы привлечь к ответственности и второго водителя тожеФото: Александра БУДАЕВА
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В Промышленном районном суде продолжают рассматривать уголовное дело о страшном ДТП, которое произошло 4 июня прошлого года на перекрестке улиц Губанова и Солнечной в Самаре. Напомним, няня Алла Штоль и ее трехлетний подопечный шли на детскую площадку, остановились у дороги в ожидании «зеленого» для пешеходов. В этот момент на перекрестке столкнулись Aston Martin и Toyota Rav 4, внедорожник выбросило прямо на пешеходов. Няня чудом успела вытолкнуть малыша из-под надвигающейся махины, но сама погибла на месте.

Неправильно начал разговор

- Я был неподалеку, когда мне позвонили сотрудники ГИБДД, они сказали, что Алла попала в аварию, - вспоминал сегодня в суде вдовец Евгений Штоль. – Я приехали через 10-15 минут, увидел, что ее сбили, была лужа крови. Я достал гобелен из машины, накрыл ее.

Момент аварии зафиксировали сразу 4 разные видеокамеры Фото: принтскрин видео.

Момент аварии зафиксировали сразу 4 разные видеокамерыФото: принтскрин видео.

На месте происшествия Штоль увидел две машины: Aston Martin и Toyota Rav 4. Водитель первой, Марк Ланцов попытался с ним поговорить, но мужчина направился к внедорожнику – внутри в это время сидел водитель Максим Первов с женой.

- Он открыл дверь, вышел, и я увидел, что у них даже подушки безопасности не сработали, - рассказывал Евгений Штоль. – Водитель Toyota мне сказал: «Братан, я тебе все сейчас объясню». Признаюсь, я не сдержался и ударил его в область живота. Потом меня отвели в сторону сотрудники ГИБДД, и с Первовым мы больше не встречались.

Не успел бы затормозить

Следствие пришло к выводу, что в трагедии виноват водитель Aston Martin Марк Ланцов: он поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра и «проглядел» Toyota Rav 4, которому обязан был уступить дорогу. Поэтому Ланцову предъявили обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело рассматривает Промышленный районный суд Фото: Александра БУДАЕВА

Уголовное дело рассматривает Промышленный районный судФото: Александра БУДАЕВА

Евгений Штоль не согласен с такими выводами и уверен, что Максим Первов также должен сидеть на скамье подсудимых: мол, он даже не пытался затормозить, хотя машина неслась прямо на людей, стоявших на тротуаре.

- Да, по Правилам дорожного движения водитель Toyota Rav 4 должен был нажать на тормоз, - прокомментировал ситуацию сегодня эксперт Вадим Сергеевич в зале суда. – Но в тот момент расстояние между передней частью автомобиля Toyota и местом наезда на пешеходов составляло 11,3 метра, поэтому он не успел бы остановиться, даже если бы попытался.

300 тысяч рублей достаточно

По словам Евгения Штоля, водитель Toyota Rav 4 Максим Первов перед ним даже не извинился, а вот Марк Ланцов быстро сориентировался:

Судье нередко приходится призывать участников процесса к порядке - на заседаниях кипят нешуточные страсти Фото: Александра БУДАЕВА

Судье нередко приходится призывать участников процесса к порядке - на заседаниях кипят нешуточные страстиФото: Александра БУДАЕВА

- В ночь после ДТП он приехал к нам домой, зашел со словами «Позвольте сначала объясниться». Он сразу признал: да, случилась трагедия, я виноват, извините. Ваше право решать, что дальше делать, но будет следствие, я юлить не собираюсь, предоставьте это дело государству, - вспоминал Евгений Штоль. - После чего достал конверт с деньгами, там было 300 тысяч рублей. Эти деньги мы потратили на погребение, похороны и поминки.

На прямой вопрос судьи, имеет ли вдовец какие-то материальные претензии к подсудимому Ланцову, Штоль замялся: мол, понимаете, тут каждый может быть за рулем, мне надо посоветоваться с адвокатом.

А вот сын погибшей Аллы Штоль, Егор Берляев, между тем, уже предъявил иск на 1,5 млн рублей к подсудимому. Дети погибшей женщины, Егор и его сестра Алена с выводами следствия согласны надеются, что водитель Aston Martin за свою фатальную ошибку ответит по закону.

"Тойота Рав 4" сбила насмерть пешехода на Солнечной в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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