«Братан, я тебе все сейчас объясню»: муж погибшей няни рассказал, как после ДТП водители пытались с ним примириться

В Промышленном районном суде продолжают рассматривать уголовное дело о страшном ДТП, которое произошло 4 июня прошлого года на перекрестке улиц Губанова и Солнечной в Самаре. Напомним, няня Алла Штоль и ее трехлетний подопечный шли на детскую площадку, остановились у дороги в ожидании «зеленого» для пешеходов. В этот момент на перекрестке столкнулись Aston Martin и Toyota Rav 4, внедорожник выбросило прямо на пешеходов. Няня чудом успела вытолкнуть малыша из-под надвигающейся махины, но сама погибла на месте.

Неправильно начал разговор

- Я был неподалеку, когда мне позвонили сотрудники ГИБДД, они сказали, что Алла попала в аварию, - вспоминал сегодня в суде вдовец Евгений Штоль. – Я приехали через 10-15 минут, увидел, что ее сбили, была лужа крови. Я достал гобелен из машины, накрыл ее.

Момент аварии зафиксировали сразу 4 разные видеокамерыФото: принтскрин видео.

На месте происшествия Штоль увидел две машины: Aston Martin и Toyota Rav 4. Водитель первой, Марк Ланцов попытался с ним поговорить, но мужчина направился к внедорожнику – внутри в это время сидел водитель Максим Первов с женой.

- Он открыл дверь, вышел, и я увидел, что у них даже подушки безопасности не сработали, - рассказывал Евгений Штоль. – Водитель Toyota мне сказал: «Братан, я тебе все сейчас объясню». Признаюсь, я не сдержался и ударил его в область живота. Потом меня отвели в сторону сотрудники ГИБДД, и с Первовым мы больше не встречались.

Не успел бы затормозить

Следствие пришло к выводу, что в трагедии виноват водитель Aston Martin Марк Ланцов: он поворачивал налево, не убедившись в безопасности маневра и «проглядел» Toyota Rav 4, которому обязан был уступить дорогу. Поэтому Ланцову предъявили обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело рассматривает Промышленный районный судФото: Александра БУДАЕВА

Евгений Штоль не согласен с такими выводами и уверен, что Максим Первов также должен сидеть на скамье подсудимых: мол, он даже не пытался затормозить, хотя машина неслась прямо на людей, стоявших на тротуаре.

- Да, по Правилам дорожного движения водитель Toyota Rav 4 должен был нажать на тормоз, - прокомментировал ситуацию сегодня эксперт Вадим Сергеевич в зале суда. – Но в тот момент расстояние между передней частью автомобиля Toyota и местом наезда на пешеходов составляло 11,3 метра, поэтому он не успел бы остановиться, даже если бы попытался.

300 тысяч рублей достаточно

По словам Евгения Штоля, водитель Toyota Rav 4 Максим Первов перед ним даже не извинился, а вот Марк Ланцов быстро сориентировался:

Судье нередко приходится призывать участников процесса к порядке - на заседаниях кипят нешуточные страстиФото: Александра БУДАЕВА

- В ночь после ДТП он приехал к нам домой, зашел со словами «Позвольте сначала объясниться». Он сразу признал: да, случилась трагедия, я виноват, извините. Ваше право решать, что дальше делать, но будет следствие, я юлить не собираюсь, предоставьте это дело государству, - вспоминал Евгений Штоль. - После чего достал конверт с деньгами, там было 300 тысяч рублей. Эти деньги мы потратили на погребение, похороны и поминки.

На прямой вопрос судьи, имеет ли вдовец какие-то материальные претензии к подсудимому Ланцову, Штоль замялся: мол, понимаете, тут каждый может быть за рулем, мне надо посоветоваться с адвокатом.

А вот сын погибшей Аллы Штоль, Егор Берляев, между тем, уже предъявил иск на 1,5 млн рублей к подсудимому. Дети погибшей женщины, Егор и его сестра Алена с выводами следствия согласны надеются, что водитель Aston Martin за свою фатальную ошибку ответит по закону.

"Тойота Рав 4" сбила насмерть пешехода на Солнечной в Самаре.

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